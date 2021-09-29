快訊／淡水男接種高端　心臟痛、呼吸喘送醫亡

▲新冠疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／新北報導

新北市今（29日）新增1名本土新冠個案，為印尼籍30多歲女性。衛生局通報3例疫苗接種不良死亡案例，其中，淡水區通報1名81歲男性，8/27接種高端疫苗，8/28-9/13作息正常，9/14出現心臟痛、心跳加速及呼吸喘，緊急送醫治療並返家，9/19昏迷送醫死亡。

三峽區通報1名62歲男性，身患甲狀腺亢進，8/11接種Moderna，8/11-8/14出現身體不適、心跳加速、發燒及影響睡眠，8/14-9/23多次出現心臟不適(未就醫)，9/24症狀加劇前往醫院，經醫師診斷為疑似心肌梗塞，搶救死亡。

三芝區通報1名91歲男性，身患多重慢性病心臟病、中風及褥瘡病史，接種疫苗前曾有過心臟衰竭與免疫系統低下，6/15接種AZ，6/16-9/21作息正常，9/22出現食慾不振與嚴重腹瀉，緊急就醫，9/24上午意識模糊，下午送醫死亡。

目前新北市通報累積統計共150例 （AZ118例、Moderna27例、高端5例），新北市衛生局強調，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。