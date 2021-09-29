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中午截止！「AZ第二劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

▲第10輪疫苗意願登記到今天中午為止。（圖／達志影像／美聯社）

▲第10輪疫苗意願登記到今天中午為止。（圖／達志影像／美聯社）

記者許若茵／綜合報導

第十輪疫苗意願登記到今天中午12點為止！本次開放50~64歲民眾接種第二劑AZ，以及符合資格的民眾接種第二劑高端疫苗，至於原先規劃的第一劑BNT，因到貨延遲，本輪將不開放，關於疫苗施打注意事項，《東森新媒體ETtoday》整理6大QA供您一次掌握。

Q1：今天開放的疫苗輪到誰打、打什麼廠牌？

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指揮中心公布第十輪開打AZ、高端第二劑，施打對象包括9月30日(含)前符合已接種AZ疫苗第一劑且間隔滿10週以上之64歲至50歲民眾，與10月6日(含)前符合已接種高端疫苗第一劑且間隔滿4週以上之民眾，都符合第二劑接種資格。

發言人莊人祥提醒，意願登記將在今日中午12時結算，若先前就已利用預約系統做意願登記，且施打過第一劑者，無需上系統修改，除非是當時被造冊施打的第七類族群，接種第一劑AZ已滿10週，且符合第十輪接種年齡，才須上預約系統登記。

Q2：本輪疫苗安排期程為何？

指揮中心公布第十輪規劃，莊人祥表示，第十輪疫苗到今天中午結算意願登記，10/3上午10時至10/4下午4時進行預約，預計於10/6-10/12施打。

▲第十期提供第二劑AZ及高端疫苗接種。（圖／指揮中心提供）

▲第十期提供第二劑AZ及高端疫苗接種。（圖／指揮中心提供）

Q3：哪些人不可打疫苗？

目前依據疫苗仿單之適用接種年齡，AZ為18歲以上、高端為20歲以上。

如果未滿年齡、對疫苗成分過敏或是過去打疫苗曾出現急性嚴重過敏反應者不應接種。

另有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，應待病情穩定後再接種。

有以下狀況者，應謹慎評估施打疫苗的效益及風險，再決定是否施打AZ疫苗：

血小板減少或任何凝血功能異常，如血友病
免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療

另外，指揮中心已宣布，孕婦列入優先接種名單中的第六類，但婦產科醫師張瑜芹提醒，施打前最好先讓婦產科醫生評估是否適合接種，當天若有不適或感冒症狀，也先暫緩注射。

▲目前打疫苗年齡，AZ為18歲以上、高端為20歲以上。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲目前打疫苗年齡，AZ為18歲以上、高端為20歲以上。（示意圖／達志影像／美聯社）

Q4：副作用有哪些？施打後要注意什麼？

疾管署說明，接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。

接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

▲接種疫苗後可能有發燒等反應。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲接種疫苗後可能有發燒等反應。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

至於高端疫苗，接種後可能發生反應也大多是出現接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，勿揉抓接種部位。

常見的不良反應：痠痛全身無力、肌肉痛、頭痛、腹瀉、注射部位腫脹硬結、噁心嘔吐、發燒等，症狀通常呈現輕度或中等強度，大部分會於接種後7天緩解或消失。

不常見不良反應（發生率介於千分之一至百分之一）：接種部位搔癢、寒顫、皮疹、鼻咽炎、口咽疼痛、心悸等。

罕見不良反應（發生率小於千分之一）：顏面神經麻痺、眼壓過高。

接種疫苗後28天內，若出現以下任一症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史：

嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇
嚴重且持續腹痛超過24小時以上
嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛
皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等

▲民眾記得登記疫苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲民眾記得登記疫苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

Q5：打疫苗發燒可以吃什麼舒緩？

藥師Kiki表示，可服用普拿疼來緩解打疫苗的不舒服，但要注意普拿疼有4種不同類型，包括「一般錠、加強錠、速效錠還有普拿疼伏冒」；如果買到「普拿疼伏冒」，就不太合適，也建議大家施打疫苗後，有出現不適再服用，且服藥後要注意不能喝酒，以免有傷肝疑慮。

Q6：為何AZ是靈活度最高的疫苗？

台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇近日在臉書發文分享，如果有朋友問第一劑要打哪支疫苗，他個人幾乎一律推薦AZ，目前研究AZ的第一劑保護力最好，而且效果幾乎是永久存留，什麼時候打第二劑，或是要混打任何其他廠牌種類疫苗，也都可以加強保護力。

指揮官陳時中在日前記者會中也承認，現在目前來講，「打了AZ以後，第二劑的靈活度相對是比較高」，不過還是要尊重民眾自己的判斷，打哪種疫苗要根據大家自由選擇。

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