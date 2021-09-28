25人打「5倍BNT原液」憂心肌炎！心臟醫曝更大隱憂：72小時是關鍵

▲恩主公醫院出包，讓25位民眾施打未稀釋的BNT疫苗，院長及相關人員出面道歉。（圖／攝影中心攝）

記者閔文昱／綜合報導

三峽恩主公醫院在27日上午進行BNT疫苗接種作業時，誤將「未經稀釋的原液」當作殘劑打進25名民眾體內，換算劑量為指揮中心規定的5倍，目前已有9人住院觀察。針對接種高劑量BNT疫苗是否會有副作用？中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷表示，目前並沒有證據顯示打超量的BNT疫苗會讓心肌炎副作用機率增加，但這25位民眾需密切追蹤有無過敏反應或疫苗急性症狀。

新北市衛生局接獲通報，有14名女性、11名男性，在27上午進行BNT疫苗接種時，遭施打「未經稀釋的疫苗原液」，目前25人身體狀況僅有出現注射部位疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，參考國外文獻，大劑量接種BNT主要可能有局部、全身性反應，最多是接種部位疼痛和紅腫，尚未見到嚴重不良反應。

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▲新北市三峽恩主公醫院。（圖／記者呂佳賢攝）

侯嘉殷指出，目前沒有證據顯示打過高劑量的疫苗會提升心肌炎的機率，疫苗進入體內產生抗體是攻擊新冠病毒，並不是去攻擊自身器官，5倍劑量也不代表就會提高引發過敏反應風險，但他強調，這25人屬於特殊狀況，後續需要做密切追蹤，在48到72小時內，留意是否有發生過敏反應或疫苗急性症狀。

侯嘉殷透露，莫德納、BNT等疫苗在年輕族群容易引發心肌炎，且施打第二劑更容易出現，但他也坦言，mRNA疫苗引發心肌炎的比例在各個國家也有不同數據，所以歐洲數據和亞洲數據不一定相同，因此這25位特殊個案還是要到門診進行後續定期抽血追蹤、觀察期抗體數據。

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，被施打原液民眾相當打4倍濃度劑量，副作用恐怕像被飛機撞倒，得立即住院觀察，又以年輕人風險較高。至於這些民眾是否需要接種第二劑？黃高彬說，還是需要，但不建議再打BNT，可改打AZ疫苗。

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