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情侶可坐一起！北市電影院今起「取消梅花座」　美麗華釋出部分座位

▲▼微解封第二天，台北市多數電影院選擇在今天重新開門營業。傍晚下班時間，信義威秀影城「黑寡婦」新片上映，不少上班族一下班就趕過來看今年暑假強檔片。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市電影院自9月28日起取消梅花座限制。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日宣布，考量國內疫情趨緩且穩定控制，即日起放寬部分場域防疫管制，其中包括電影院不限梅花座，且進場人數也不受限室內80人上限。台北市政府觀傳局28日晚間宣布，今（28）日起北市電影院取消梅花座，開放使用全部座位。

北市府觀傳局28日晚間表示，配合中央9月27日電影院防疫管理措施放寬，北市電影院自9月28日起更新營業規定，包括「不限制使用的影廳數及每場次進場人數，開放使用全部座位。」意味著取消梅花座、間隔座限制。

至於其他防疫規定，北市觀傳局指出，每場次進場前、散場後必須清消，且執行清消工作人員應穿戴防護裝備；觀眾必須落實實聯制，購票、進出場皆須保持安全社交距離，觀影時必須全程佩戴口罩，且室內、戶外及等候區全面禁止飲食，電影院也停止販售飲食；倘若影城有提供穿戴式、互動式、觸控式等裝置給予觀眾，每次使用前後應立即清潔、消毒。

觀傳局提及，倘若員工確診，應立即且至少停業3天，進行清潔、消毒。如有確診者足跡，觀賞電影的影廳及其他具風險區域，足跡發生為發病日前3日內及衛生單位認定可傳染期內者，至少停止使用24小時並清潔、消毒；足跡發生在超過發病日4日以上，完成清潔、消毒後即可恢復使用。

由於北市眾多電影院已經開始販售本週電影票，取消梅花座恐導致已買票者的權益，對此，北市觀傳局媒體行政科長葉煥輝28日晚間接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，關於取消梅花座後開放的空位，北市府由電影院業者自行決定，看業者是否要採自動併位或讓民眾辦理退票。

目前美麗華影城臉書粉專已有公告，將於29日上午8時更改顧客座位，系統也會顯示調整後的新座位；而熱門電影《沙丘》IMAX場次也將釋出部分座位，將於29日上午8時開放選購。至於北市其他電影院，包括威秀影城在內，截至記者截稿前，尚未公布調整座位細節。 

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