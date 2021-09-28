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BNT延後施打撞段考！北市受影響19校名單曝光　校長：考完再安排

▲校園BNT疫苗接種雲林縣今（23）日開打，上午開始斗六正心中學及崙背國中2所學校學生率先施打。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中央配發北市BNT疫苗延遲，導致共計19間國中接種時間延至10月9日之後。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者崔至雲／台北報導

指揮中心今（28日）指出，北市BNT疫苗延遲，將影響30萬劑校園施打，根據北市統計，原定在10月5日、6日要接種疫苗的19間學校將延至10月9日之後再施打，但施打疫苗時程延後，不僅學生風險增加，還遇上各校段考周，引發不少家長擔心。

台北市副市長蔡炳坤表示，北市府接到中央通知，因為BNT疫苗延遲，所以要到10月9日後才能配送，使北市10月5日、10月6日預備接種的場次，總共19間學校、1.3萬名學生受到影響，分別是2所高中（包括1所完全中學）、14所國中，以及3所外僑學校。

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據了解，原定10月5日接種的10所學校，包含萬芳高中、稻江高商、民生國中、中山國中、中正國中、東湖國中、恩慈美國學校、台北歐洲學校、台北美國學校、台日僑學校。原訂10月6日施打的學校，分別為仁愛國中、忠孝國中、蘭州國中、龍山國中、景美國中、誠正國中、西湖國中、新民國中、台北特殊教育學校等。

受影響的仁愛國中校長曾文龍指出，昨天接獲消息後，就已與施打醫院做協調，思考一些配套措施，目前醫院也在盤點一些殘劑，若確定無法在原訂時間施打到疫苗，因段考訂在10月14、15日，將安排段考結束後再施打，校方也已與家長說明，家長都能諒解。

蔡炳坤則強調，北市會緊急與學校、醫院做討論，將接種時間延後至10月9日之後，並藉此機會向家長、學生說明，請外界諒解，「我們一定會安排後續處理。」
 

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