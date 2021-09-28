「金門女戰神」發威！　陳玉珍一擋十搶佔發言台畫面曝

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌今（28日）赴立法院施政報告並備質詢。為讓蘇貞昌順利上台，民進黨團昨晚起在議場大門前「排班」守候，防止國民黨團再次杯葛，但遭藍營於今凌晨5時18分突襲；待早上7時議場開門時，雙方在搶占發言台與主席台下爆發推擠拉扯，其中國民黨立委陳玉珍「一擋十」、站上議事桌，再次展現「金門女戰神」勇猛一面。

▲陳玉珍「1擋十」搶進議場大門。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

陳玉珍凌晨6時許在臉書表示，「5:18，民進黨七員睡覺中。搶占議場門口，突襲成功！」到了早上7時議場開門，藍綠委為搶占爆發言台與主席台下爆發推擠拉扯，當一群人要擠進門時，只見陳玉珍一個人「一擋十」，率先竄進議場。但多位民進黨立委也從議場後門進入，搶先一步佔據發言台與主席台。

雙方在議場內又一陣拉拉扯、推擠，陳玉珍一度還站上議事桌，最後由民進黨佔據發言台，國民黨則包圍發言台，並高喊「800多人是怎麼死的」。當蘇貞昌即將進入議場之際，雙手戴著黑手套的陳玉珍，往包圍蘇貞昌備詢桌的綠委人群衝，似乎意在阻擋蘇貞昌上發言台，成為最大「威脅」，雙方一來一往，僵持不下。最後陳玉珍在數十人攔阻下，逐步被拖離蘇貞昌備詢桌，蘇貞昌也順利走上自己的位置。不過，國民黨仍不願意結束杯葛，陳玉珍又與民進黨立委邱議瑩在發言台前爆發口角。

對於國民黨團指控立法院讓民進黨立委「走後門」，立法院副院長蔡其昌多次在議場上表示自古以來，議場前後門都是早上7時開，但國民黨團不仍埋單，多次反嗆護航蘇貞昌。

▲陳玉珍站上議事桌。（圖／記者屠惠剛攝）

▼陳玉珍與邱議瑩爆發口角。（圖／記者屠惠剛攝）

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