直擊／鄭麗文怒扔重物砸主席台　議事人員驚慌抱頭閃躲

▲民進黨立委和議事人員被重物飛過嚇了一大跳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、林銘翰／台北報導

國民黨團28日第三度杯葛行政院長蘇貞昌上台，藍綠爆發肢體衝突，下午朝野僵持過程中，國民黨立委鄭麗文將一重物扔向主席台，差點打到坐在台上的議事人員，議事人員也抬手保護頭部並閃躲，但此舉引發民進黨立委郭國文不滿抗議，雙方隔空對罵不斷。

立法院今天再度邀請蘇貞昌進行施政報告，上午蘇揆在民進黨立委人牆包圍保護下，22秒火速完成施政報告，但隨後時代力量立委邱顯智的質詢卻因國民黨團持續杯葛被迫中斷；下午民進黨團出招，與邱顯智、民眾黨立委蔡壁如調換質詢順序並改書面，直接輪到國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍質詢，國民黨立委為此怒轟立法院副院長蔡其昌「違法亂紀」。

藍綠口角衝突過程中，陳玉珍獨自衝向主席台試圖拆除麥克風，遭民進黨立委王美惠、何欣純阻攔，隨後她直接爬上桌子，隔空向官員席的蘇貞昌、蔡其昌嗆聲；鄭麗文則拿一重物用力扔向主席台，議事人員連忙閃躲，神情驚慌。

由於費鴻泰、陳玉珍截至發言時間為止都未站上質詢台進行質詢，其他登記發言的民進黨立委全部改成書面質詢，下午3點42分，蔡其昌隨即宣布，今天排定質詢的委員均已質詢完畢，宣布散會。立法院朝野對峙一整天，議事仍然癱瘓。