南投露營區收毒包裹！旅泰男涉走私市價400萬大麻　4人被起訴

▲主嫌陳男返台後遭逮。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子長期旅居泰國，關務署台北關去年發現，陳男涉嫌從國外走私大麻包裹來台，其中有包裹寄送地址是南投某露營區，檢警循線追查，查獲負責收受包裹的賴男，以及載毒、賣毒的沈男與蔡男，後續陳男返台也落網，全案查扣市價400萬元的大麻跟大麻煙油，檢方近日偵結，依毒品罪嫌起訴陳等4人。

刑事局中打去年8月接獲關務署台北關通報，攔查到3件從加拿大進口的郵包，查驗竟發現3件包裹內共夾藏4包大麻（共計2186公克），因有包裹寄送地址為南投，立即組成專案小組，報請南投地檢署指揮偵辦。

專案小組監控追查，發現有3件包裹寄到南投縣魚池鄉某露營區內，由賴姓男子收領包裹，再由沈姓男子開車前往露營區拿走包裹後，載運到台中蔡姓男子住處負責分裝銷售。

專案小組去年9月收網，將賴、沈、蔡等3人查緝到案，並在蔡男住處查扣大麻6小包(毛重95公克)、大麻3罐(毛重341.5公克)及大麻煙油71支等毒品證物。

▲檢警本案查扣市值400萬元的大麻、大麻煙油。（圖／記者白珈陽翻攝）



後續擴大追查，掌握負責操控境外毒品走私的幕後主嫌陳男，原來長期旅居泰國，陳不知自己身份已被掌握，去年9月間返台，在台中市南區被捕。全案警詢後依毒品罪移送南投地檢署偵辦，檢方聲押陳等3人獲准，賴獲無保請回，近日檢方偵結起訴。