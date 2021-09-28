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開放KTV比餐廳內用更安全　醫曝原因！但點出一大考驗

記者陳俊宏／綜合報導

本土確診連3天加零，指揮中心規劃10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所，包括KTV、MTV、電子遊戲場等。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，問題出在這些場所的消費空間比較隱密，包廂門一關就很難知道裡面在做什麼，因此如何確保消費者不會違規將是一大考驗。

沈政男27日在臉書說，指揮中心宣布KTV與遊樂場的解封條件，簡單講就是戴口罩、保持距離或使用隔板，而這樣的規範假使能夠落實，你想看看，其實比餐廳內用還安全，因為脫下口罩的時間更短。

▼指揮中心規劃KTV除飲水外，不可以飲食，且全程必須戴口罩。（示意圖／記者許力方攝）

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▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

沈政男指出，問題就出在，這些場所的消費空間比較隱密，包廂門一關就很難知道裡面在做什麼，因此如何確保消費者不會違規將是一大考驗；有沒有要降到一級？目前似乎沒有，這樣的降級速度算是穩健，不至於吃快弄破碗。

沈政男寫道，紐西蘭已經陷入了防疫瓶頸，顯然目前R值維持在1左右，無法繼續下降，清零目標看起來忽遠忽近，不能肯定。

沈政男表示，紐西蘭的做法跟台灣不是很像，而是完全一樣，他們因為一直有零星案例出現，壓不下來，這兩天開始在奧克蘭挨家挨戶請求市民出來篩檢，而這就是台灣幾個月前使用的廣篩；他們當然也有疫調與隔離，而且規模很大，動輒數萬人。

▼指揮中心指揮官陳時中27日宣布，規劃於10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

▲▼9/27指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

沈政男說，奧克蘭也趕緊打疫苗，希望在10/4前達到9成覆蓋率，應該意指第一劑；他們也有在掃QR Code，但為什麼就是沒辦法像雙北一樣，持續將新增案例壓到個位數，然後清零？眉角在這裡，隱形傳播鏈沒有抓出來啦！他們有接觸者App，也有藍芽追蹤，但這都不能確保完全抓出接觸者足跡，而是必須調出手機定位資料來比對。

沈政男認為，他山之石，可以攻錯，從別人的防疫經驗，不管成功或失敗，都可得到寶貴啟示，並更加看清自己。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▲▼10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

▲▼10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

一、各場域管制調整（本周起放寬）：

1. 臺鐵、高鐵：車站付費區，如能維持適當社交距離，可開放飲食。

2. 遊覽車：以核定座位數乘坐，不另限制承載上限。

3. 藝文表演展覽、體育活動賽事：

(1) 實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食。

(2) 室內：進場人數符合場所容留人數，得不受限室內80人上限，以實際座位數入座，且不限梅花座/間隔座。

(3) 室外：人數降載50%（如實際座位數50%），得不受限室外300人上限。

(4) 如能維持排隊時之室內外適當社交距離，得現場售票，不限預約制。

(5) 開演前、中場休息及散場時仍須維持室內外適當社交距離。

二、有條件開放部分休閒娛樂場所（規劃10月5日起），並依經濟部公布相關場所防疫管理措施指引辦理：

(1) 預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣。不得有陪侍服務行為。

(2) 從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。

2. 電子遊戲場所及資訊休閒場所：

(1) 顧客以1人1機遊玩，機檯間須裝設隔板，或採間隔座/梅花座。禁止飲食。

(2) 場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核。

(3) 定時執行環境及機臺清消，顧客把玩離開後立即消毒機臺。洗手間加強清消。

3. 錄影節目帶播映場所(MTV)

(1) 固定座位，採梅花座或間隔座。非固定座位須維持1.5公尺以上距離。禁止飲食。

(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。

(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。

4. 視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭KTV)

(1) 除飲水外不得飲食。須全程戴口罩（包括使用麥克風時）。

(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。

(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。

5. 桌遊、麻將休閒館營業場所

(1) 不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距或獨立包廂、屏風或隔板，同桌者使用隔板。

(2) 接觸遊具前後應執行手部衛生並戴手套。飲食須遵照餐飲相關規範。

(3) 遊具及桌面使用過應立即清消，間隔至少15分鐘始能提供下一組客人使用。

三、仍需關閉場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。

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