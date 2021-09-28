接種疫苗後可打手槍嗎？　醫師解答了

▲有網友好奇，打手槍，會影響疫苗抗體形成嗎？（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

重症科醫師黃軒今天（28日）表示，看到有人詢問打疫苗後可以打手槍嗎？打手槍會排出疫苗嗎，「這些難以啓齒的，課堂老師也不說的，這些真實年輕大學生的生活疑惑，我今天一律在此回答了：以上都不會！以上都不會！以上都不會！」

▼有網友詢問，打AZ疫苗，幾天後，才可打手槍？（示意圖／記者李佳蓉攝）



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「打手槍和疫苗的假訊息」，黃軒今在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書指出，不只有一位粉絲私訊他，有關擔心打手槍和疫苗的問題，「我原本以為是個人的問題而已，而後幾天發現，原來不只有一個年輕人私下問我」，才發現在台灣大學生目前流行Dcard軟體中一直有人問，流傳「手淫和疫苗」擔心的問題，例如：

1、打手槍，會影響疫苗抗體形成嗎？

2、打AZ疫苗，幾天後才可打手槍？

3、打BNT疫苗後，打手槍會把疫苗排出去嗎？

黃軒說，這些難以啓齒的，課堂老師也不說的，這些真實年輕大學生的生活疑惑，「我今天一律在此回答了：以上都不會！以上都不會！以上都不會！同學們，好好享受自己個人的生活，不要想太多，問太多了⋯真的！尤其不要再敲我的訊息，趕快轉PO給其他同學吧！」他再次提醒同學們，安心過生活吧！