新冠肺炎感冒化「只對新生兒影響大」？ 台大醫曝未來疫苗打法

▲有專家認為新冠病毒未來可能朝向感冒化。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎日前指出，新冠病毒會逐漸感冒化，首次感染是重症，再次感染應該也只是輕症或無症狀。他近日接受電視節目訪問時節目訪問時再次重申病毒未來應該會逐漸走向「感冒化」的說法，並強調新冠疫苗可能在頭一年只須再加強一劑，未來不用新的疫苗去預防，只有新生兒要特別注意。

李秉穎近日接受電視「年代向錢看」節目訪問時指出，許多人都認為新冠病毒會流感化，每次突變後都會引起重症，所以每一年都要打不同疫苗來預防，但正確來說，新冠病毒應該是會「感冒化」，病毒不斷突變後，人們的免疫系統會產生交叉保護力，所以只有前面2、3年是急性陣痛期，重症比例會比較高，後來就會慢慢輕症化。

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▲指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎。（圖／指揮中心提供）

李秉穎透露，新冠病毒幾年後變成輕症化後，可能就不會再對我們成年人的健康產生威脅，到時就是剛出生的兒童須要去注意而已；另外，人們只有在前面幾年，需要注射疫苗來確保免疫保護力，一開始可能在一年左右，會再加強一劑，目前指揮中心也已採購明年數千萬劑的疫苗，但不需要新的疫苗去預防。

針對目前學校開打BNT疫苗，有學生反應出現胸悶、後腿僵硬、手部痙攣等不適症狀，李秉穎認為，打針後一天之內就發生的不適反應通常都是暈針造成，對我們的身體沒有任何妨礙，建議可以放鬆心情，大約在1、2天之內就會完全恢復，只有很少數的嚴重暈針患者會需要住院觀察。



李秉穎提到，注射mRNA疫苗的確可能引起心肌炎，但大部分是發生在30歲以下，愈年輕比率愈高，男性發生機率與女性相比是10比1，而第二劑也會比第一劑高，最常出現的是胸痛的情況，其次是胸悶呼吸急促及運動功能受限等狀況，如果注射完疫苗的2到4天的一周內發生這些情況，就要特別注意。

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