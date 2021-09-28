50歲壯年族AZ第二劑登記還有2天　雙十連假開打8大QA一次看

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心27日修改AZ第二劑規劃，將50至64歲期滿準備接種第二劑的對象，改納為第十輪疫苗接種對象，27日起至29日中午12時進行意願登記，開打時間預計不會晚於雙十連假。對此，《東森新媒體ETtoday》整理8大QA，供符合第十輪疫苗接種資格的民眾參考。

▲第十輪疫苗接種開放施打第二劑AZ。（資料照／新北市衛生局提供）

Q1：第十輪疫苗登記時間、資格？

A1：指揮官陳時中27日宣布，由於各地方政府反應64歲以下對象造冊困難，所以進行更正，讓9月30日之前接種AZ滿10週以上的50至64歲族群納入第十輪疫苗接種，27日起到29日中午12點為止可上疫苗平台登記。

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也就是說，65歲以上民眾的AZ第二劑維持地方政府安排，64歲以下者需上疫苗平台登記施打（50歲至64歲族群約93萬人）。

Q2：若先前已經完成意願登記，是否需要重新登記？

A2：不需要，已完成登記且沒有取消者，資料均會保留，依指揮中心公告符合資格時，可再至系統預約接種。

Q3：第十輪疫苗何時開打？

A3：指揮中心發言人莊人祥表示，第十輪疫苗會晚於10月3日開打，但最晚不會超過雙十連假。

Q4：若錯過第十輪疫苗接種，什麼時候可以再輪到？

A4：日本贈送50萬劑AZ疫苗、斯洛伐克贈送16萬劑AZ疫苗，陸續在25日、26日運抵台灣，加上自購的64萬劑，總計共有130萬劑AZ可在封緘結束後提供施打。若錯過第十輪接種，則要看後續10月、11月是否還有疫苗到貨，再由指揮中心安排規劃。

▼▲AZ第二劑接種意願登記只到29日中午12時。（圖／指揮中心提供，下同）

Q5：AZ疫苗第二劑的副作用與第一劑有何差異？

A5：第二劑的副作用會比第一劑輕微，施打前可以先準備普拿疼。常見的副作用包含注射部位疼痛、疲倦、肌肉痛、頭痛、發燒。

若出現持續性頭痛、視力改變或癲癇，持續腹痛超過24小時、下肢腫脹或疼痛、嚴重胸痛或呼吸困難等任一情況，請儘速就醫，接種AZ後4至28天要特別注意血栓。

Q6：若第二劑不想打AZ，可以混打BNT等其他廠牌嗎？

A6：AZ疫苗完整接種兩劑保護力約81％，而AZ混打BNT目前僅開放醫院和診所第一類人員。

雖然國外已有AZ混打BNT的經驗，但毒理學專家招名威認為，台灣與國外人種、生活狀況都不同，若要大規模執行AZ混BNT的施打模式，「在地化的本土研究一定是必須的」，就像一般有藥證的藥一樣，除了來源國之外，都會在進口國內進行小規模的當地臨床試驗，以評估是否可接地氣，也可避免突發狀況。

Q7：新冠肺炎疫苗與流感疫苗接種應間隔多少時間？

A7：由於我國自10月1日開放接種流感疫苗，指揮中心提醒，依據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，流感疫苗與新冠肺炎疫苗接種間隔至少要7天。

▲公費流感疫苗自10月1日起分階段開打。

Q8：斯洛伐克捐贈的AZ疫苗效期只到今年10月31日及11月30日，保護力是否會比較差？

A8：日本捐贈的50萬劑AZ疫苗與斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗，還有先前到貨的64萬劑自購AZ疫苗，都會提供第二劑接種，初步規劃以造冊方式施打。

國家衛生研究院感染症與疫苗研究所研究員級醫師齊嘉鈺曾表示，疫苗的效期長短牽涉到成分，例如抗生素、安定劑，只要在有效期限內使用，都能獲得一樣的保護力。