KTV恐高度傳播群聚　專家喊「三聯防疫」！要加強這措施

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心規劃10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所，包括KTV、MTV、電子遊戲場等。對此，台大公衛學者陳秀熙提出「三聯防疫」，包括持續打疫苗、戴口罩等NPI非藥物介入措施，以及加強檢測。他也提醒，就算在KTV全程戴口罩，但從過去經驗來看，唱歌還是屬於可能高度傳播的群聚活動。

台灣本土疫情趨緩，幾起群聚案件沒持續擴大，已連三天加零。指揮中心指揮官陳時27日宣布，10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所，必須落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣，不得有陪侍服務行為，從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。

▼指揮中心規劃KTV除飲水外，不可以飲食，且全程必須戴口罩。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）



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對此，陳秀熙在《有話好說》節目上建議，台灣要進行三聯防疫，也就是持續打疫苗，戴口罩等NPI措施不能放，還有一個很重要的是檢測，台灣現在要加強檢測 ，對於這些維持社交距離和戴口罩困難度很高的行業，一定要施以企業版檢測，保障消費者員工避免群聚感染。

陳秀熙也提醒，就算在KTV全程戴口罩，但從過去彰化群聚感染、國外唱詩班感染經驗，唱歌還是屬於可能高度傳播的群聚活動。

▲▼10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（點圖可放大／指揮中心提供）

一、各場域管制調整（本周起放寬）：



1. 臺鐵、高鐵：車站付費區，如能維持適當社交距離，可開放飲食。



2. 遊覽車：以核定座位數乘坐，不另限制承載上限。



3. 藝文表演展覽、體育活動賽事：



(1) 實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食。



(2) 室內：進場人數符合場所容留人數，得不受限室內80人上限，以實際座位數入座，且不限梅花座/間隔座。



(3) 室外：人數降載50%（如實際座位數50%），得不受限室外300人上限。



(4) 如能維持排隊時之室內外適當社交距離，得現場售票，不限預約制。



(5) 開演前、中場休息及散場時仍須維持室內外適當社交距離。

二、有條件開放部分休閒娛樂場所（規劃10月5日起），並依經濟部公布相關場所防疫管理措施指引辦理：



(1) 預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣。不得有陪侍服務行為。



(2) 從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。



2. 電子遊戲場所及資訊休閒場所：



(1) 顧客以1人1機遊玩，機檯間須裝設隔板，或採間隔座/梅花座。禁止飲食。



(2) 場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核。



(3) 定時執行環境及機臺清消，顧客把玩離開後立即消毒機臺。洗手間加強清消。



3. 錄影節目帶播映場所(MTV)



(1) 固定座位，採梅花座或間隔座。非固定座位須維持1.5公尺以上距離。禁止飲食。



(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。



(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。



4. 視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭KTV)



(1) 除飲水外不得飲食。須全程戴口罩（包括使用麥克風時）。



(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。



(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。



5. 桌遊、麻將休閒館營業場所



(1) 不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距或獨立包廂、屏風或隔板，同桌者使用隔板。



(2) 接觸遊具前後應執行手部衛生並戴手套。飲食須遵照餐飲相關規範。



(3) 遊具及桌面使用過應立即清消，間隔至少15分鐘始能提供下一組客人使用。

三、仍需關閉場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。