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蒲公英「雙眼牆置換」增強大迴轉　下波變天時間曝

天氣圖。（圖／RAMMB）

▲吳德榮說，蒲公英進行雙眼牆置換。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，中度颱風蒲公英強度已過顛峰，但因進行雙眼牆的置換過程，有稍增強再減弱的變化，將延緩其減弱的速度，未來在日本南方海面大迴轉，無侵台機率。中央氣象局預報員劉沛滕提醒，周五起東北風增強，有一波水氣帶下來。

劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（28日）有點東北風，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區可能有局部降雨，花蓮、台東也有不定時零星降雨，各地山區和嘉義以南午後有雷陣雨。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周三、周四東北風明顯減弱，迎風面東半部仍有零星降雨，南部和各地山區午後有雷陣雨；周五起東北風增強，有一波水氣帶下來，基隆北海岸和東半部有局部降雨，其他地區為多雲到晴、午後有雷陣雨，各地都有午後雷雨、分布可能較分散。

氣象局觀測，中颱蒲公英今晨2時中心位置在台北東南東方1610公里海面上。劉沛滕分析，它過了眼牆置換期間，現在結構稍微沒那麼扎實，但仍有再重組稍增強可能，其未來慢慢北上靠近日本東南方海面，周五前基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖要注意長浪。

吳德榮「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱蒲公英在琉球東南方海面，向北北西前進，強度已過顛峰，但因進行雙眼牆的置換過程，有稍增強再減弱的變化，將延緩其減弱的速度，未來在日本南方海面大迴轉，無侵台機率。

▼蒲公英對台灣無直接影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今受微弱東北風影響，迎風面北海岸及東半部偶有局部短暫雨，背風面天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達35、36度左右，中南部山區午後偶有局部降雨的機率。

吳德榮指出，周三、周四太平洋高壓增強，水氣減少，各地白天晴朗炎熱，最高溫達36度左右，山區午後偶有零星短暫降雨的機率；周五、周六太平洋高壓減弱，不穩定度提高，各地山區午後有強對流發展，並有擴及部分平地的機率，北台灣高溫略降；周日、下周一東半部水氣多，有局部短暫雨，西半部晴朗、白天熱，中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

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