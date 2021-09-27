長浪來了！蒲公英今年第2強挑戰風王　強對流發展時間曝

▲氣象局觀測，強颱蒲公英今晨2時中心位置位於鵝鑾鼻東方1690公里海面上。（圖／RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局最新資料，預估強烈颱風蒲公英未來近中心最大風速可能達到每秒60公尺，有機會超越目前今年西北太平洋風王「璨樹」，（璨樹巔峰強度為近中心最大風速每秒58公尺）。氣象局發布「長浪即時訊息」提醒，今天（27日）基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，清晨5時台東觀測到1.8米的浪高。氣象專家吳德榮說，周五、周六各地山區午後有強對流發展，並有擴及部分平地的機率。

氣象局表示，今仍在水氣偏少的東北風環境內，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭還是有機會出現局部短暫陣雨，降雨不會太多，而花蓮、台東也有零星短暫陣雨，降雨偏向以午後、山區為主，至於西半部則為晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；清晨夜晚舒適，各地低溫約24到26度，白天仍偏熱，西半部高溫在33至35度，東半部約31、32度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，強颱蒲公英今晨2時中心位置位於鵝鑾鼻東方1690公里海面上，持續朝日本東南方海面前進，對台灣無直接影響，但今起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。氣象局也發布長浪即時訊息，今晨5時台東觀測到1.8米的浪高。

根據氣象局最新資料，目前蒲公英近中心最大風速每秒55公尺，預估未來24至36小時，近中心最大風速可能達到每秒60公尺，有機會超越目前今年西北太平洋風王「璨樹」，（璨樹巔峰強度為近中心最大風速每秒58公尺）。

氣象局說，周二大氣環境偏乾，東北風影響下，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫陣雨，降雨不會太多，花東也有零星短暫陣雨，降雨以午後、山區為主，西半部為晴到多雲，午後山區及嘉義以南近山區平地有局部短暫雷陣雨。

▲▼蒲公英對台灣無直接影響。（圖／氣象局）



氣象局預報，周三、周四降雨以午後雷陣雨為主，水氣仍不多，各地大多為晴到多雲，午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，東半部則偶有零星短暫陣雨；周五至周日水氣增多，風向漸轉為東北至偏東風，風力有逐漸增強趨勢，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時氣象局路徑潛勢預測圖顯示，強颱蒲公英在琉球東南方海面，向西北前進，中心平均風速55米/秒，已追平「舒力基」，僅次於「璨樹」，為今年第2強，未來在日本南方海面迴轉，不致侵襲日本，更無侵台機率。



吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二迎風面受微弱東北風影響，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，氣溫略降，稍轉涼；背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，中南部最高氣溫仍達35、36度左右，中南部山區午後偶有局部降雨的機率。



吳德榮表示，周三、周四太平洋高壓增強，底層風減弱、水氣減少，各地白天晴朗炎熱，最高溫達35、36度左右，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；周五、周六太平洋高壓減弱，不穩定度提高，各地山區午後有強對流發展，並有擴及部分平地的機率；周日東半部水氣多，有局部短暫雨，西半部晴朗、白天熱，中南部山區午後仍有局部陣雨或雷雨。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

