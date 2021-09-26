強颱「蒲公英」捲長浪、西半部防秋老虎　一圖看懂未來一週天氣

▲未來一週無顯著系統影響，西半部炎熱如夏日需慎防秋老虎。（圖／氣象局提供）



記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局14時資訊，西北太平洋上強烈颱風蒲公英今天（9/26）再長胖，其14時相對位置於鵝鑾鼻東南東方1710公里海面上，持續向西北緩慢進行，七級風暴風半徑擴大至280公里，十級風暴風半徑則為100公里。

氣象局表示，蒲公英颱風持續向日本前進、遠離台灣，對台灣無影響，但本週開始將會為東半部、恆春半島、基隆北海岸、馬祖等地沿海帶來長浪，若民眾本週欲前往海邊還需留意。

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氣象局表示，整體而言，未來一週天氣西半部炎熱如夏天，東半部時晴偶雨、沿海有長浪發生。本週初期，台灣整體風場仍為微弱的東北風，但北方鋒面、大陸高壓仍離台灣有一段距離，因此感受上並無降溫，反而需留意炎熱高溫和日曬。迎風面的東半部則為時晴偶雨，但未下雨時全台感受仍較悶熱，皆需慎防「秋老虎」。

氣象局分析，週一 (9/27)至週二(9/28)，受微弱的東北風影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫陣雨，但降雨偏少，花東降雨更為零星，其他地區則屬多雲到晴。午後嘉義以南、各地山區有局部短暫雷陣雨機率。週三(9/29)、週四 (9/30)水氣更為減少，除了東半部有零星降雨外各地均多雲到晴，南部、各地山區午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，要待到本週五、時序進入10月後台灣附近水氣才會增多，屆時東半部有局部短暫陣雨，其他地區仍以多雲到晴的天氣為主，但午後有局部短暫雷陣雨機率。

