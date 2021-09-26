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強颱「蒲公英」結構完整！暴風半徑再擴大　明起對台一影響曝光

▲預報員劉宇其表示，蒲公英颱風已於今天上午8時增強為強烈颱風。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲預報員劉宇其表示，蒲公英颱風已於今天上午8時增強為強烈颱風。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日（9/26）8時資訊，西北太平洋上蒲公英颱風已增強為「強烈颱風」。強烈颱風蒲公英中心位置在北緯 18.5 度，東經 136.8 度，以每小時9公里速度，向北北西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，七級風暴風半徑 250 公里，十級風暴風半徑 80 公里，相較於凌晨2時資訊，七級、十級暴風半徑均再擴大。

氣象局預報員張承傳表示，蒲公英颱風今天8時已增強為強烈颱風，預測路徑大致不變，將持續北行後預計通過日本東南方海域，距離台灣遙遠，但預計從明天（9/27）開始，就會為基隆北海岸、東部沿海、恆春半島帶來長浪，時間可能維持一週。

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中央氣象局預報員劉宇其說明，今天各地天氣依舊穩定，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫降雨，花蓮台東則為時晴時雨，台灣上空整體雲量篇少，西半部天氣則數多雲到晴，白天高溫炎熱，西半部整體高溫約可來到34至35度，南部甚至有局部36度高溫，氣象象局也已針對南高屏發布高溫黃色燈號，感受上仍近似夏天。午後各地山區、嘉義以南近山區則有局部短暫雷陣雨機率。

劉宇其談到，微弱東北風影響的環境預計將持續到本週二（9/28），期間迎風面均有短暫雨，午後嘉義以南平地與近山區、各地山區午後仍有局部短暫雷陣雨。

劉宇其分析，週三至週四（9/29、9/30）天氣則相對穩定，也是本週天氣最穩定的兩天，東半部仍有零星降雨，其他地區多雲到晴，個地山區、南部近山區午後有零星雷陣雨。但預計週五（10/1）水氣又會增多，除了東半部零星陣雨外，西半部也有午後雷雨發生機率。

另外，劉宇其也提醒，強烈颱風蒲公英結構完整，路徑對台灣無直接影響，未來預計持續朝西北方向移動後，再北轉朝本南方接近，明天開始隨颱風北轉，將為基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海帶來長浪，週二開始，馬祖地區也有長浪發生，還請沿海作業船隻、民眾務必留意。

▲強烈颱風蒲公英。（圖／氣象局提供）

▲強烈颱風蒲公英對台無直接影響。（圖／氣象局提供）

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