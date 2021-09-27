　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強颱蒲公英減弱！3地區注意長浪　未來一週熱炸「防午後雷雨」

▲強颱蒲公英路徑潛勢預報。（圖／取自中央氣象局網站）
▲強颱蒲公英路徑潛勢預報。（圖／取自中央氣象局網站）

記者許若茵／台北報導

強颱蒲公英強度稍減弱，雖然不會直接影響天氣，但部分地區可能會有長浪，氣象局指出，未來一周天氣穩定，但要小心午後雷陣雨，氣溫也會偏高，民眾外出要注意防曬與補充水分。

氣象預報員李孟軒今（27日）表示，強颱蒲公英強度有稍微減弱，但仍達強颱下限，目前偏北轉北北持續前進，因為距離台灣很遠，並不會直接影響台灣天氣。

值得注意的是，李孟軒提醒，雖然台灣附近風勢不強，不過未來一週在基隆北海岸、東半部包含綠島、蘭嶼、恆春半島，以及明天之後的馬祖地區，都要留意可能會有長浪發生，浪高可達2-3公尺，前往海邊活動一定要特別注意安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於未來一週天氣，李孟軒說明，將會比較穩定，明天有微弱東北風，迎風面的基隆北海岸與花東地區會有短暫雨，午後各地山區、嘉義以南近山區平地會有局部雷陣雨現象，週四前雲量偏少，各地仍以多雲到晴為主，東半部地區會有零星陣雨。

週五至週日，台灣附近水汽會增多，東半部降雨機率將提高，西半部以多雲到晴為主，但午後要留意局部雷陣雨，「大致而言，未來一周氣溫會偏高一些」，各地高溫會在31度以上，進內陸的地區甚至可達34-35度高溫，民眾外出要注意防曬，補充水分。

▲▼強颱蒲公英9/27上午8時位置。（圖／氣象局）

▲強颱蒲公英上午8時位置。（圖／氣象局）

根據中央氣象局8時資訊，目前蒲公英相對位置於鵝鑾鼻東南東方約1600公里海面上，以每小時4公里速度向北北西進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時氣象局路徑潛勢預測圖顯示，強颱蒲公英在琉球東南方海面，向西北前進，中心平均風速55米/秒，已追平「舒力基」，僅次於「璨樹」，為今年第2強，未來在日本南方海面迴轉，不致侵襲日本，更無侵台機率。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二迎風面受微弱東北風影響，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，氣溫略降，稍轉涼；背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，中南部最高氣溫仍達35、36度左右，中南部山區午後偶有局部降雨的機率。

吳德榮表示，周三、周四太平洋高壓增強，底層風減弱、水氣減少，各地白天晴朗炎熱，最高溫達35、36度左右，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；周五、周六太平洋高壓減弱，不穩定度提高，各地山區午後有強對流發展，並有擴及部分平地的機率；周日東半部水氣多，有局部短暫雨，西半部晴朗、白天熱，中南部山區午後仍有局部陣雨或雷雨。

►妙法！3分鐘讓衣服變平整

ET快訊
快訊／蘇貞昌下令防疫鬆綁　KTV、婚宴場將適度開放
快訊／男登能安縱走墜「60公尺深」山谷！　頭部重創無生命跡象
折疊車之父婚變！夫妻互控劈腿　結婚登記寫錯老婆名字
女星被家暴「扯頭皮、用腳踹」　驗傷結果曝光
快訊／全家開出「1張千萬發票」　買飲料中獎
快訊／德國變天！左翼社民黨「1.6%險勝」擊敗梅克爾政黨
酒店妹接客遭下藥「失魂變了人」　身體全不明瘀青
想訂紙本！機台卻跳「已數位綁定」　她嚇報警：全台第1人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄭明典照片「拍到UFO」？天文館「用望遠鏡一看」給答案　

假日自然醒！　遭媽斥「絕對害你婚姻失敗」：會被說家教不好

國慶焰火「10大最佳觀賞點」曝光　山海河港景360度盡收眼底

強颱蒲公英減弱！3地區注意長浪　未來一週熱炸「防午後雷雨」

國旅券中籤率超低立委帶頭喊加碼　交長王國材：會和政院爭取預算

想預訂紙本！機台卻跳「已數位綁定」　她嚇報警：全台第1人

師鐸獎得主曝張韶涵不收錢到校開唱內幕　她募衛生棉助柬埔寨少女

高中男打BNT尖叫！醫曝暈針「是人類基因優勢」　超精闢解析看懂了

秋分麻豆紅柚正著時　果肉果皮全利用

「大禮包」數位五倍券　達人拆解：實拿少得可憐

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

三寶伯疑不想待轉「螃蟹式左切」 下秒與汽車擦撞...網：還闖紅燈！

鄭明典照片「拍到UFO」？天文館「用望遠鏡一看」給答案　

假日自然醒！　遭媽斥「絕對害你婚姻失敗」：會被說家教不好

國慶焰火「10大最佳觀賞點」曝光　山海河港景360度盡收眼底

強颱蒲公英減弱！3地區注意長浪　未來一週熱炸「防午後雷雨」

國旅券中籤率超低立委帶頭喊加碼　交長王國材：會和政院爭取預算

想預訂紙本！機台卻跳「已數位綁定」　她嚇報警：全台第1人

師鐸獎得主曝張韶涵不收錢到校開唱內幕　她募衛生棉助柬埔寨少女

高中男打BNT尖叫！醫曝暈針「是人類基因優勢」　超精闢解析看懂了

秋分麻豆紅柚正著時　果肉果皮全利用

「大禮包」數位五倍券　達人拆解：實拿少得可憐

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

蘇揆稱國民黨愛台灣是假的　徐巧芯：向神明說「不選第3次」才是假的

廢材亂倒農魚塭如「32座標準泳池」　環保蟑螂狠撈7千萬下場曝

快訊／男登能安縱走墜「60公尺深」山谷！頭部重創無生命跡象

陳柏惟堅持台語質詢嗆「部長你好鴨霸」　 當場惹怒邱國正

劉揚偉現身鴻海獎學鯨成長營　傳授創業心法、拋成功2條件

遼寧一公司因大限電「發生煤氣洩漏 」　23人中毒送醫

最有錢／台股遇秋「劫」！危機入市必勝SOP？Q4搶佈局

大燕麥片75元起！可鹽可甜、沖泡就能吃　還能煮超豪華螃蟹粥

數位五倍券落後紙本　金管會要和電支、銀行業加把勁！

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

生活熱門新聞

若八大解禁！　醫最想看到這重開

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

女友陪28歲男未婚結紮！蛋蛋挨3針「電燒切斷」

女大生嗆爸媽拒付學費　律師10點酸爆

網路瘋收購五倍券　達人曝內幕

「跑山獸」點名　迷路別往2處走

南韓4疫苗數據曝　防護第一台灣打最多

傳首批客製化標籤BNT疫苗抵台　永齡回應了

快訊／陳時中透露「口罩鬆綁規劃」

懶研究五倍券優惠　被酸老人心態

她嚇喊五倍券「被冒用綁定」！網秒揪疑點

日本旅遊碰過「最震撼的事情」

一家四口逛夜市花1640元！明細炸出「滿滿父愛」

強颱「蒲公英」捲長浪　一圖看懂未來一週天氣

更多熱門

相關新聞

蒲公英今年第2強挑戰風王　強對流發展時間曝

蒲公英今年第2強挑戰風王　強對流發展時間曝

根據中央氣象局最新資料，預估強烈颱風蒲公英未來近中心最大風速可能達到每秒60公尺，有機會超越目前今年西北太平洋風王「璨樹」，（璨樹巔峰強度為近中心最大風速每秒58公尺）。氣象局發布「長浪即時訊息」提醒，今天（27日）基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，清晨5時台東觀測到1.8米的浪高。氣象專家吳德榮說，周五、周六各地山區午後有強對流發展，並有擴及部分平地的機率。

強颱「蒲公英」捲長浪　一圖看懂未來一週天氣

強颱「蒲公英」捲長浪　一圖看懂未來一週天氣

強颱「蒲公英」結構完整　明起對台一影響曝光

強颱「蒲公英」結構完整　明起對台一影響曝光

快訊／「蒲公英」上午8時轉強颱　鄭明典：結構紮實完整

快訊／「蒲公英」上午8時轉強颱　鄭明典：結構紮實完整

蒲公英「睜大眼」高清衛星照曝　挑戰今年最強颱

蒲公英「睜大眼」高清衛星照曝　挑戰今年最強颱

關鍵字：

強颱颱風蒲公英氣象

讀者迴響

熱門新聞

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

若八大解禁！　醫最想看到這重開

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

台積電怒砍7員工內幕曝　「過於高調囂張」

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

高中生離家房間馬上燒　1家4口困陽台

全聯最新中獎發票名單出爐

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面