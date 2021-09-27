強颱蒲公英減弱！3地區注意長浪　未來一週熱炸「防午後雷雨」



▲強颱蒲公英路徑潛勢預報。（圖／取自中央氣象局網站）

記者許若茵／台北報導

強颱蒲公英強度稍減弱，雖然不會直接影響天氣，但部分地區可能會有長浪，氣象局指出，未來一周天氣穩定，但要小心午後雷陣雨，氣溫也會偏高，民眾外出要注意防曬與補充水分。

氣象預報員李孟軒今（27日）表示，強颱蒲公英強度有稍微減弱，但仍達強颱下限，目前偏北轉北北持續前進，因為距離台灣很遠，並不會直接影響台灣天氣。

值得注意的是，李孟軒提醒，雖然台灣附近風勢不強，不過未來一週在基隆北海岸、東半部包含綠島、蘭嶼、恆春半島，以及明天之後的馬祖地區，都要留意可能會有長浪發生，浪高可達2-3公尺，前往海邊活動一定要特別注意安全。

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至於未來一週天氣，李孟軒說明，將會比較穩定，明天有微弱東北風，迎風面的基隆北海岸與花東地區會有短暫雨，午後各地山區、嘉義以南近山區平地會有局部雷陣雨現象，週四前雲量偏少，各地仍以多雲到晴為主，東半部地區會有零星陣雨。

週五至週日，台灣附近水汽會增多，東半部降雨機率將提高，西半部以多雲到晴為主，但午後要留意局部雷陣雨，「大致而言，未來一周氣溫會偏高一些」，各地高溫會在31度以上，進內陸的地區甚至可達34-35度高溫，民眾外出要注意防曬，補充水分。

▲強颱蒲公英上午8時位置。（圖／氣象局）

根據中央氣象局8時資訊，目前蒲公英相對位置於鵝鑾鼻東南東方約1600公里海面上，以每小時4公里速度向北北西進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時氣象局路徑潛勢預測圖顯示，強颱蒲公英在琉球東南方海面，向西北前進，中心平均風速55米/秒，已追平「舒力基」，僅次於「璨樹」，為今年第2強，未來在日本南方海面迴轉，不致侵襲日本，更無侵台機率。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二迎風面受微弱東北風影響，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，氣溫略降，稍轉涼；背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，中南部最高氣溫仍達35、36度左右，中南部山區午後偶有局部降雨的機率。

吳德榮表示，周三、周四太平洋高壓增強，底層風減弱、水氣減少，各地白天晴朗炎熱，最高溫達35、36度左右，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；周五、周六太平洋高壓減弱，不穩定度提高，各地山區午後有強對流發展，並有擴及部分平地的機率；周日東半部水氣多，有局部短暫雨，西半部晴朗、白天熱，中南部山區午後仍有局部陣雨或雷雨。