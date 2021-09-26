　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地震前一定醒來！他神感應崩潰：怎樣能睡到爽？　釣出內行人解答

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲網友總在地震前醒來，不曉得是為什麼。（圖／氣象局）

記者柯振中／綜合報導

花蓮26日清晨6點21分發生芮氏規模5.7的地震，震央位在秀林鄉、震源深度45公里，最大震度4級。對此，有網友十分好奇，每當地震發生前，就會莫名驚醒，不曉得是什麼原因，因此貼文發問，後續也釣出專業回應。

依據中央氣象局資料，花蓮縣秀林鄉26日6點21分發生芮氏規模5.7的地震，震央位置為北緯24.32度、東經121.69度，震源深度45.0公里，最大震度4級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，有名網友在PTT發問，他假日按照慣例會睡到上午11點，然而26日上午6點20分突然醒來，正想回去睡回籠覺時，突然一陣天搖地動，竟然是地震發生了。

▲床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網友感到十分傻眼，這種狀況已接二連三發生，讓他感到相當不舒服，是否能有方法，就算地震真的要來，也能繼續睡到爽。

貼文發出後，立刻引起共鳴，不少人留言回應，「我也會，屢試不爽」、「明天去氣象局上班」、「剛剛我也是，起來看一下手機時間就搖了」、「我剛剛也是這樣。做完夢醒來過沒多久。」

此外，也有專業人士解答，地震有分為P波與S波，初期微動的時候，有些人體質較為敏感，會被搖醒，接著主波傳來，才會發生這種狀況，就如同即將下雨時，有些人會感覺氣味不同一樣。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►妙法！3分鐘讓衣服變平整

ET快訊
一圖看懂未來一週天氣　降雨熱區出爐
嫩妹被陸主管帶上摩鐵性侵　3小時後死亡
12星座一周運勢出爐　雙子巨大經濟壓力
274萬「變裝網紅」帳號遭封禁　扮白雪公主爆紅
美肯德基「無雞可賣」　全球供應斷鏈
朱立倫痛斥綠營：行徑像恐怖情人　解釋賀電用詞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地震前一定醒來！他神感應崩潰：怎樣能睡到爽？　釣出內行人解答

網路瘋「收購五倍券」！買一份就先賺200　達人曝內幕：真的賺翻

單親家境差！婆婆整天酸窮「還餵臭掉食物」　她不忍了亮驚人年薪

疫情阻撓司機員培訓卡關　台鐵局增開培訓室、改採視訊教學

強颱「蒲公英」捲長浪、西半部防秋老虎　一圖看懂未來一週天氣

交通部擬修「停飛期一年」規定　航線經營權可望保留、最快年底上路

拒付40萬學費！19歲女大生「嗆爸媽自私」網戰爆　醫點出家長1問題

GOMAJI、ibon都來了！台中購物節超吸金　實體、虛擬廠商加入

兩劑疫苗打9成才建議「戶外脫口罩」　感染科權威曝唯一考量

長者憂第二劑莫德納副作用強　陳時中：慢性病況不穩要暫緩

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

曹格愛女Grace 11歲超正模樣曝！　「招牌包子臉消失」羞笑變少女

大膽放挑逗音樂撩爆正妹主管！ 她心花怒放熱舞回敬秀性感美腿

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

邵雨薇穩交吳慷仁曝「20歲時想生棒球隊」　連俞涵「10歲就決定不生」：不會讓步的！

地震前一定醒來！他神感應崩潰：怎樣能睡到爽？　釣出內行人解答

網路瘋「收購五倍券」！買一份就先賺200　達人曝內幕：真的賺翻

單親家境差！婆婆整天酸窮「還餵臭掉食物」　她不忍了亮驚人年薪

疫情阻撓司機員培訓卡關　台鐵局增開培訓室、改採視訊教學

強颱「蒲公英」捲長浪、西半部防秋老虎　一圖看懂未來一週天氣

交通部擬修「停飛期一年」規定　航線經營權可望保留、最快年底上路

拒付40萬學費！19歲女大生「嗆爸媽自私」網戰爆　醫點出家長1問題

GOMAJI、ibon都來了！台中購物節超吸金　實體、虛擬廠商加入

兩劑疫苗打9成才建議「戶外脫口罩」　感染科權威曝唯一考量

長者憂第二劑莫德納副作用強　陳時中：慢性病況不穩要暫緩

休旅車遭「天外飛來板模」命中　嚇！車頭削掉一大半

中興青少棒以黑馬之姿奪金龍盃銀牌　南投副縣長鼓勵立德盃更上層樓

金管會與央行一起打炒房　嚴控房市風險！

立院副院長蔡其昌主持　第二護國神山台灣資安產業發展協會成立

23歲嫩妹遭主管帶上摩鐵　3小時後身亡！舅舅崩潰：出社會才一個月

辜莞允秀比基尼辣照…遭網抓包「有魚尾紋了」！　釣出本尊霸氣回覆

鳳梨剪頭髮「1星期1次」：到底有什麼好驚訝？　一PO照…整串歪樓嗆翻

「必勝藍口號只是吹口哨壯膽」　柯建銘：朱立倫的三個挑戰才剛開始

寶寶卡到魚刺！「3階段症狀＋4件事一定不能做」

拿辣椒水當街亂噴4男女「大笑逃走」　18歲嫌吐動機：因為無聊

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

快訊／陳時中透露「口罩鬆綁規劃」

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

AZ疫苗9／29起陸續配送　第二劑52歲以上打得到

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

不是疫苗！醫曝「台灣永遠會清零」靠1件事

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

先上下再左右搖！今晨規模5.7地震　氣象局回應了

正妹跑趴一夜情！男友冷回：妳一定很爽

報關業被重罰嚴查　海外包裹卡關

「翁達瑞」真實身分曝　網驚呼：不單純

7旬翁新婚「嗨到猝死」！子女一聽告繼母

蒲公英「開眼」估今轉強颱　清晨最低溫18.2度

單親家境差！婆婆酸窮還餵臭食物

更多熱門

相關新聞

清晨地震為何國家警報沒響？氣象局給答案

清晨地震為何國家警報沒響？氣象局給答案

今（26）日清晨花蓮發生規模5.7地震，不少民眾都還在睡夢中就被搖醒。不過，就有網友納悶，他家明明晃很大，為什麼警報卻沒有響？標準到底在哪呢？事實上，中央氣象局就曾解釋，國家級警報必須符合2條件才會發布，因此地震來了手機卻沒響，並不代表自己是國家級邊緣人。

蒲公英「睜大眼」高清衛星照曝　挑戰今年最強颱

蒲公英「睜大眼」高清衛星照曝　挑戰今年最強颱

先上下再左右搖！今晨規模5.7地震　氣象局回應了

先上下再左右搖！今晨規模5.7地震　氣象局回應了

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

關鍵字：

地震氣象局氣象雲睡醒

讀者迴響

熱門新聞

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

五倍券1:1變現金　內行爆穩賺內幕超暗黑

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

12歲爆紅！大咖女星慘遭「3男綁架深山性侵」

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

快訊／陳時中透露「口罩鬆綁規劃」

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！

朱立倫覆電習近平日期「民國」不見了！　他：110什麼鬼？

更多

最夯影音

更多
交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望
陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面