地震前一定醒來！他神感應崩潰：怎樣能睡到爽？　釣出內行人解答

▲網友總在地震前醒來，不曉得是為什麼。（圖／氣象局）



記者柯振中／綜合報導

花蓮26日清晨6點21分發生芮氏規模5.7的地震，震央位在秀林鄉、震源深度45公里，最大震度4級。對此，有網友十分好奇，每當地震發生前，就會莫名驚醒，不曉得是什麼原因，因此貼文發問，後續也釣出專業回應。

依據中央氣象局資料，花蓮縣秀林鄉26日6點21分發生芮氏規模5.7的地震，震央位置為北緯24.32度、東經121.69度，震源深度45.0公里，最大震度4級。

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對此，有名網友在PTT發問，他假日按照慣例會睡到上午11點，然而26日上午6點20分突然醒來，正想回去睡回籠覺時，突然一陣天搖地動，竟然是地震發生了。

網友感到十分傻眼，這種狀況已接二連三發生，讓他感到相當不舒服，是否能有方法，就算地震真的要來，也能繼續睡到爽。

貼文發出後，立刻引起共鳴，不少人留言回應，「我也會，屢試不爽」、「明天去氣象局上班」、「剛剛我也是，起來看一下手機時間就搖了」、「我剛剛也是這樣。做完夢醒來過沒多久。」

此外，也有專業人士解答，地震有分為P波與S波，初期微動的時候，有些人體質較為敏感，會被搖醒，接著主波傳來，才會發生這種狀況，就如同即將下雨時，有些人會感覺氣味不同一樣。

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