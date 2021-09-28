陸限電衝擊／有錢也租不到「它」！　台商「自救」搶發電應急

▲限電令一出，大陸各地都在瘋搶租發電機。（圖／東莞台商提供）

記者任以芳／北京── 廣東報導

大陸開始嚴格執行限電政策，各地台資工廠也緊急調整出貨順序，《東森新媒體ETtoday》訪問廣州台商限電現況，一名廣州李姓台幹表示，「現在有錢也租不到發電機！但最近供電局又下令不讓柴油發電機使用，怕空汙。」另外，傳出到九月底之前廣東部分工業區不會限電，就算限電都會提前收到通知，給業者緊急應變時間。

為了確保民生用電，大陸政府針開始採取嚴格的工業限電措施，讓不少大陸企業和台資企業受到很大衝擊。在廣州工作的李姓台幹表示，「現在柴油發電機非常搶手，就算有錢也未必租得到！」目前行情價，每個月一台發電機是7到8萬租金（單位：人民幣，同下）。

依照他工廠規模來算，一升油耗費6、7元，一小時需要100升柴油，換算每天晚上開工最多八小時，一個月下來多花成本要10幾萬。「但現在最新消息，廣州發電局禁止使用柴油發電機，原因是怕污染。」

▲廣東一帶台商收到的簡訊，不配合限電，強制斷電追加停電48小時。（圖／台商提供）

李姓台幹表示，「大陸這次限電明顯針對低效率、高耗能產業。一開始限電後，最怕突然停電。」許多台商和當地供電局溝通，最後協調會『提前』通知限電。」

工廠被通知9月13日到27日限電，採取「開五停二」限電措施。15天3天白天開工，其他12天晚上開工，工作時數從晚上11點到隔天早上9點、8點、7點，一路限縮到剩8小時運作時間。

白天電價漲兩成，原本100%耗電量也必須控制在50%到20%左右，員工宿舍、工廠、保安、應急設備等都得節省電力，「如果違規者會強制停電，還追加停電48小時。」為了配合限電，員工被迫休息薪水照付；調整晚上用電時間開機，也得給大夜班加級薪水，人力成本怎麼算都很高。

▲有資本台商會自備發電機，應付基礎發電，傳出許多小工廠搶租發電機。（圖／東莞台商提供）

早在限電措施之前，2017年大陸中央實行環保大整改，東莞被列為重點區，不願具名台商接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「當年我的工廠配合環保政策，前後花1千多萬加裝污水處理設備，這幾年又陸續追加700萬人民幣增加太陽能設備，超前部署稍微緩和發電量。」

該名台商表示，「我自己工廠裝設的太陽能發電，只能應付三分之一用電量，維持一般基礎耗電。」像是辦公室燈光、電腦等設備，無法應付工廠龐大發電量。

這次大陸限電九個省份裡面，廣東、福建、江蘇都是台商大本營，先前實行環保整改，廣州、東莞、昆山等地，資本雄厚的台商工廠平常會自備大型發電機備用，但發電效益不高，根本無法應付這次大規模限電措施。

▲大陸限電政策允許業者只能在危急情況，可啟動自備發電機 。（圖／台商提供）

目前，大陸限電措施持續進行，未來台商應對方式？據了解，許多台商工廠採取訂單錯峰，一些高耗電產品先停機，盡量控制在50%用電量，牽動訂單出貨速度變慢，上下游供貨鏈也不統一，因為大家都得配合限電開工。

這次限電措施讓很多台商很苦惱，加上原物料和國際航運雙漲價，還有近年大陸政策變化大，先環保整改，後限電政策，就算想產業外移也來不及，東南亞到現在還停工，情況更不穩定。各地台商也在觀望，相信大陸政府會有解決方案，限電措施會放寬一點，否則這場硬仗陸企和台商都很難打下去。