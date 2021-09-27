陸網傳「上海也要限電」　官方回應：正常停電公示，無須過度解讀

▲上海傳出一份停電通知讓不少民眾擔心要跟進限電措施。（圖／記者謝婷婷攝）

記者魏有德／綜合報導

上海一份名為《9月27日—10月3日上海計劃停電通知》近日也在微博上瘋傳，多個地區將計劃停電，包含民生和商業用電。這份文件讓不少民眾擔心，將這波停電狀況與部分城市的拉閘限電做出連結。對此，大陸國家電網上海公司表示，網傳停電通知是正常的計劃停電公示，無須過分解讀。

《澎湃新聞》報導，根據《上海市供用電條例》的規定，「供電企業因計劃檢修採用公告方式通知停電的，應當至少提前七日在相關社區、供電企業網站和服務應用軟件公告停電區域、停電線路和停電時間，或者通過本市媒體公告。」所以，此次網傳的計劃停電信息均為國家電網上海公司的計劃停電公示，並非限電通知。

業內人士進一步解釋，計劃停電通知中所列道路或區域僅為可能發生停電的大致範圍，並不表示提到的整條道路或區域，同時，電力檢修的總體原則是盡最大可能降低停電時間，減少對生產生活的影響。

該名業內人士指出，計劃停電信息是提示性公告，停電範圍和時間有可能因實際情況而發生變動，「在實際操作中，供電部門會下發停電通知單，由專人送達街道、居委會後在社區公共區域張貼，更加準確地提供停電的詳細信息。」

據了解，上海市區在2020年冬天、2017年夏天及2016年夏天都曾出現類似的通知訊息，後經大陸國家電網上海電力公司澄清，，上海沒有出現拉電限電事件。