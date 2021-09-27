多地限電衝擊疫後經濟　陸國家電網5措施保障「民生用電」需求

▲大陸國家電網發聲，要盡力保障民生用電需求。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地電力吃緊，各政府緊急採取電力調配政策，避免電力負荷出現崩潰危機。大陸國家電網公司今（27）日表示，將以中共中央總書記習近平關於能源安全重要講話為依歸，踐行「人民電業為人民」企業宗旨，保障基本民生用電需求，最大可能避免出現拉閘限電情況，堅決守住民生、發展和安全底線。

▲大陸部分地區的限電措施已嚴重影響產業經濟發展。（圖／CFP）

大陸國家電網列出5點措施，包括強化全網統一調度，合理安排運行方式，服務好發電企業；統籌調配資源，充分發揮大電網平台優勢，挖掘跨區跨省通道送電潛力；加強用電情況監測，全力做好居民生活用電保障，服務好用戶，回應好關切。

此外，大陸國家電網公司將嚴格執行政府制定的需求響應與有序用電方案，及時做好溝通協調工作，全力維護供用電秩序穩定，同時，公司還將嚴格落實供電保障責任，完善各項應急預案，加強電網運行應急值守，確保安全可靠用電。

據了解，大陸近期已有數十餘家上市公司發佈「臨時停產」或「臨時限產」的公告。公告中，「電力供應緊張」、「配合地區能耗雙控的要求」被不斷提及，這些上市公司分布在江蘇、浙江、雲南、廣西等地。

相較於部分工廠或公司被要求「停限產」，東北地區限電則波及到「民生用電」，甚至在官方回應中出現「電網有崩潰危險」等字句，引起不少民眾憂心及關注。