藥妝店「5倍券優惠」統整！屈臣氏買千送千、康是美整筆消費85折

▲藥妝通路也紛紛推出五倍券相關優惠活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

大家引頸期盼的「振興五倍券」不僅數位綁定開放登記，紙本振興五倍券也於9/25～10/1開放第一波預購，除了搶抽各部會加碼優惠券，許多消費通路也紛紛推出相關優惠活動。以下就為大家整理了全台3大藥妝通路的五倍券優惠懶人包，屈臣氏、康是美和寶雅推出的優惠折扣讓你一次看。

屈臣氏



屈臣氏將推出「振興五倍券放大攻略」，只要於五倍券官網預定屈臣氏領領取，10/8起除了可直接領取外，屈臣氏寵i會員更可於領券時加碼獲得6,000點寵i點數（價值20元）。

▲於屈臣氏領取五倍券加贈可加贈會員點數。



另外，10/8至12/29期間，無論使用紙本振興五倍券或綁定指定信用卡消費皆可享有多重優惠，包括紙本消費滿1,000元送1,000元折價券的「完全回饋」（不累贈），還有不限金額消費即贈寵i點數3000點，滿5,000元更加碼贈送50,000點，最高11倍放大；數位綁定則有滿額刷卡金可拿，單筆消費滿3,000元可享100元刷卡金、滿5,000元可享200元刷卡金，而指定信用卡綁定，最高可享受23%的回饋。

▲不論紙本或指定信用卡綁定，都有五倍券相關優惠。

康是美



康是美也提供10/8起可在門市領取紙本振興五倍券，為響應振興五倍券活動，更推出加碼好康優惠。於10/8～11/23期間，凡持乙張紙本振興五倍券消費，即享整筆消費85折優惠（活動詳情請依店內公告為主），陸續還將推其他優惠活動方式。

▲康是美推出整筆消費85折優惠。



寶雅



寶雅也祭出「振心全攻略5倍再升級」活動，凡使用紙本振興五倍券，單筆消費不限金額即贈100元折價金，可於寶雅線上買使用，而寶雅線上買則推出天天進站搶價值千元美力券活動，其他線上優惠像是進站領500元購物金，註冊再享100元折價金，全站單筆消費滿額，點數最高10倍贈送，讓回饋更有感。

▲寶雅除了實體門市活動，線上買也推出多種回饋優惠。