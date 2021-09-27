首例！嘉義媽媽遭冒名綁走數位5倍券　超商預訂被打槍大驚報案

記者翁伊森／嘉義報導

紙本五倍券25日開放預訂，嘉義地區傳出民眾五倍券被冒用綁定！王姓婦人上網發文表示，自己26日前往超商想預訂領取，機台卻跳出「不符合數位共同綁定人資格」、「已數位綁定」，讓她超納悶，她確定家人並沒有幫忙綁定，懷疑是友人冒名申領，已向警方報案。報警後，警方一查也傻眼「真的是全台第一個被冒用綁定五倍券的人！」

▲ 民眾的五倍券被冒用綁定 。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲ 民眾的五倍券被冒用綁定，不能更改為紙本領取 。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

王女表示，在臉書《爆料公社公開版》貼文，說她想預訂自己的紙本五倍券時，機台卻顯示「不符合數位共同綁定人資格：已數位綁定（5001）」的通知，再進一步查詢則跳出「數位主綁人不得更換紙本（5008）」，「昨天帶著女兒去全家要綁定五倍券，已經跟家人確認過了，不是家人綁定的。

嘉義第二分局偵查隊長李思瑩表示，王姓被害人懷疑她的朋友，警方釐清案情並深入調查相關涉案人，警方強調冒領五倍卷將涉妨礙電腦使用罪及偽造文書。

警方呼籲，登記領取五倍券務必循國家官方網站不要點選來路不明網路或網站，避免被冒領的風險。

▲民眾的五倍券被冒用綁定，已向警方報警。（圖／翻攝自爆料公社公開版）