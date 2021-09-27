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【廣編】新東陽週年感謝祭五禮金賀　五倍券專屬優惠、會員五大好禮感恩回饋

▲▼新東陽,五倍券,五禮金賀。（圖／新東陽提供）

▲新東陽經典大包肉乾系列任選2包就折100元，買到賺到！

新東陽在台灣深耕已邁入50幾個年頭，特別推出「週年感謝祭　五禮金賀」，有多款感恩回饋價商品、會員五大好禮及振興五倍券的專屬優惠，另外更加碼送振興五倍券購物金！

今年新東陽「週年感謝祭　五禮金賀」活動推出經典肉品感恩優惠，包括連續十一年獲消費者購買肉鬆首選的豬肉鬆全系列85折；新東陽經典肉乾系列，除了大家都愛的蜜汁口味還有各式各樣的肉乾，大包肉乾系列任選2包就折100元；全新口味的現烤肉乾－啵啵飛魚卵厚片肉乾，炙燒過後的厚切豬肉充滿香氣搭配黃金飛魚卵，一口即能有海陸雙重享受，買300元即送100元！另外，還有獨家五大好禮給新東陽會員們，包括了新東陽明星吉祥物「SUNNY熊 兩用抱枕毯」及紅利回饋15,000點，來新東陽感恩回饋禮拿不完！

除此之外，搭配政府的振興五倍券，新東陽也加碼回饋給消費者，新東陽會員使用振興五倍券至門市消費滿399元即可參加每週抽一萬元提貨禮券活動！現在只要到新東陽門市及關西、西湖、清水、南投服務區消費不限金額即可獲得「振興加碼購」購物金50元，日後持五倍券紙本或綁定數位QR Code至新東陽門市購買滿500元即可加購50元商品，另外還有多種五倍券專屬優惠商品！「週年感謝祭　五禮金賀」檔期從9月24日開始至10月31日，可致電門市詢問或上新東陽官網查看服務詳情。

「週年感謝祭　五禮金賀」線上DM：https://is.gd/7GNDVs

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