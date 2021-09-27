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打疫苗當拚選舉？　陳怡珍爆有服務處通知打疫苗夾名片

▲台南市議員陳怡珍曝料，指有「服務處」人員通知民眾打疫苗，還夾「名片」說是爭取打疫苗，將打疫苗來拼選舉。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員陳怡珍曝料，指有「服務處」人員通知民眾打疫苗，還夾「名片」說是爭取打疫苗，將打疫苗來拼選舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍日前揭發，有不是公部門或診所相關人員，到民眾家中通知打疫苗的時間地點，引發爭議，有里長跳出來說是他引起的誤會，但陳怡珍指出，里長通知里民當然沒問題，還要感謝里政系統的辛苦，但她所說的不是這個里，且還有「服務處」通知打疫苗夾名片。

陳怡珍指出，她接到的陳情案例，是里民接到通知，但當地里長卻不知情，她覺得很奇怪，因為不是里民所在里的里長去通知他，該里里長完全不知道，很明顯有資料外洩的問題。

陳怡珍說，這位民眾收到的通知接種單，不是一般正常的接種單，民眾收到的是一張服務處的名片，上面寫著打第二劑疫苗的時間、地點，還寫道「服務處有幫你爭取到」，按照這個時間去打。陳怡珍質疑「這樣子合理嗎？」這是在拚防疫還是拚選舉？

衛生局長許以霖表示，會請衛生單位多加留意，加強宣導個資法，盡快改善。陳怡珍強調，疫苗為的是讓民眾免於傳染病，並增加全國疫苗覆蓋率，不是讓衛生單位做人情，或讓部分有心人士把醫療操作成選舉或政治的。

根據個人資料保護法第6條，有關病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之個人資料，不得蒐集、處理或利用。違反者處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並令限期改正。

市長黃偉哲指出，對於說有政治人員的助理拿名片，說這個疫苗是某某人爭取的，這部分市府必須要澄清，這個疫苗都是中央配發的疫苗，沒有什麼政治人物來爭取疫苗，那如果有政治人物在爭取疫苗，那表示說是有特權，請議員們把哪一個政治人物助理拿的什麼名片，把他公布出來，讓市府來了解，哪些人涉及特權疫苗，這個部分希望大家不要以訛傳訛，中央配多少疫苗，市府就打多少疫苗，那如果有人有特權爭取的，市府會移送法辦。

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