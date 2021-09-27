不滿父母管教放火燒全家　16歲狠心兒：知道把門反鎖家人就出不來

▲大批警消聚集在社區大樓前，出動雲梯車將受困在6樓的的柯姓一家救出。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市1名柯姓少年（16歲），疑似因為不滿父母管教嚴厲，近日 因為精神狀況不穩定，今（27）日凌晨3時，竟趁著家人熟睡時， 拿著蠟燭在自己房間、客廳、弟弟臥房點火， 隨後將住家大門從外反鎖，導致父母、2名弟弟一度受困火海，警方 在今日上午8時，在鶯歌火車站附近的超商找到柯姓少年， 他坦承是自己點火，還表示，「我知道鑰匙插下去家人就出不來」。全案訊後依《少年事件處理法》、《公共危險罪》、《殺人未遂罪》 送辦。

警方調查，今日凌晨3時，柯姓屋主在房內聞到怪味後起床察看， 發現家中多處起火，便叫醒妻子等人想要從家中大門逃生， 但大門遭到反鎖無法開啟，才報案求援，消防到場後出動雲梯車， 從住家後陽台將他們救出，除了柯男妻子有輕微嗆傷送醫外， 都沒有大礙。

但柯姓屋主一家獲救後，卻遍尋不著大兒子身影，消防發現火場也沒 有人受困，讓柯姓一家焦急地向熱鍋上的螞蟻，最後經調閱社區監視 器後，發現大兒子在火警發生前，就已經離開社區大樓。

警方在鶯歌火車站附近的超商發現柯姓少年，他坦承， 因為不滿父母管教嚴厲，雙方爆發衝突，一時氣憤才會點火引發火災 ，除此之外，柯少家人心痛透露，大兒子近日精神狀況不穩定， 有帶他去看醫生，警方於訊後，將柯少依《少年事件處理法》、《公 共危險罪》、《殺人未遂罪》送辦。

▲柯姓少年疑似因為不滿父母管教太嚴厲，今日凌晨負氣離家前，拿蠟燭在家中到處點火，之後將大門反鎖後離開。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

▸ 毒犯拒檢小巷倒車撞一排 勇警開2槍逮人

▸ 動畫《獅子王》暗藏性暗示？ 動畫團隊出面喊冤解釋

▸ 蔣卓嘉鬆口女友真實身份 魏如萱驚勸「套」牢別出EY