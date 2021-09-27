免健保卡「1招盜綁」5倍券！嘉義女氣炸：怎那麼多漏洞

記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義一名王姓女子成為全台首例五倍券被冒用盜綁的案例。王女26日到超商想預定只本五倍券時，卻接連跳出「已數位綁定」等通知，讓她急得PO文求助並報警，懷疑是前男友冒用她的個資，雖警方已受理追查，但她仍質疑系統有漏洞。

▲王女的五倍券疑似被前男友盜綁。（圖／東森新聞）



王女26日到超商綁定5倍券時，發現機台跳出「不符合數位共同綁定人資格：已數位綁定（5001）」、「數位主綁人不得更換紙本（5008）」等通知，且轉換多間超商結果都一樣，詢問後得知非家人綁定，立刻帶著女兒報警，並將事件拍照PO到各大網路社團求助。

▲▼王女26日PO文求救，被網友質疑沒健保卡為何可以盜領。（圖／翻攝自爆料公社公開版）



警方表示，王女目前懷疑她的前男友冒名盜領，將釐清案情並深入調查相關涉案人，若犯行屬實，將依涉妨礙電腦使用罪及偽造文書送辦。

根據經濟部資料，王女的五倍券狀態為24日下午3時37分45秒透過LINE Pay Money「數位綁定」，但電話非本人，確實遭人冒名綁定。

針對沒有健保卡就可盜領一事，王女懷疑，前男友透過她的資料申請LINE Pay Money，再透過一卡通振興券登陸平台，輸入她的身份證字號、出生年月日以及LINE Pay Money帳號，再使用前男友的手機門號，就可以「不用健保卡」冒名綁定，「這個（系統）到底怎麼回事？怎麼那麼多漏洞？」

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