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她看電影「憋不住」頻跑廁所！就醫檢查驚覺「子宮長東西」

女性頻尿的原因並非一定與泌尿系統有關，建議應就醫檢查。（圖/報系資料照)

▲女性頻尿的原因並非一定與泌尿系統有關，建議應就醫檢查。（圖／CTWANT提供)

圖文／CTWANT

40多歲的小玉（化名）日前在電影院觀賞電影時，因頻頻起身上廁所遭後方民眾抱怨，近期頻尿症狀愈來愈嚴重，不但無法看完一場電影，連晚上也沒法好好睡覺，一夜要跑好幾次廁所，讓她不堪其擾！

小玉原以為頻尿是膀胱發炎造成的，但去泌尿科檢查後並無發現異狀，後續輾轉到婦產科就診，才發現原來子宮長了一顆5公分約棒球大小的子宮肌瘤，壓迫到膀胱引起頻尿問題。在經過海扶刀無創手術治療後終於告別了頻尿困擾，現在即便整天外出活動也自在無負擔！

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收治小玉的台北中山醫院婦產科主任鍾國騰醫師表示，子宮肌瘤是女性常見的婦科腫瘤，雖然多數肌瘤為良性，但仍會因肌瘤大小及生長位置引起身體不適，除了常見的經血過多、子宮不正常出血、經痛及性交疼痛等症狀之外，許多患者會因肌瘤壓迫到直腸導致排便困難，或壓迫到泌尿系統引起頻尿問題。

即便肌瘤只有4~5公分大小，但只要生長的位置靠近上述器官，會引起相關壓迫症狀產生，但臨床上常發現患者誤以為是膀胱發炎或單純排便不順而延誤治療，提醒女性患者只要出現相關症狀，就應該提高警覺。

鍾國騰醫師說，現今治療子宮肌瘤的方式，已隨著醫學的進步發展出不必開刀的無創海扶刀治療方式，相較傳統的開刀手術容易在腹部留下傷口或疤痕，讓許多女性患者卻步；目前海扶刀治療則是將體外超音波熱能聚焦於子宮肌瘤處，達到消融肌瘤的目的，因過程不必動刀，術後也不會在腹部留下傷口，患者隔天即能恢復正常生活。

鍾國騰醫師補充，海扶刀治療前會搭配核磁共振檢查，能清楚分辨軟組織病灶，幫助海扶刀精準對焦並消融，因此降低了子宮肌瘤的復發率，是現今治療子宮肌瘤的新選擇，對患者也是一大福音。

子宮肌瘤雖然是常見的良性腫瘤，但患者若輕忽或延誤治療時，肌瘤愈長愈大就會嚴重影響生活品質，不但影響身心健康，也可能因為身體不適經常請假，影響職場工作表現。鍾國騰醫師提醒女性朋友若有疑似肌瘤症狀時，應及早診斷及早治療。

圖說

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