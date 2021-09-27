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人夫認證安太座神器！換iPhone 13「老婆也跟著更新」：睡衣都變了

▲▼iPhone 13。（圖／記者吳珍儀攝）

▲iPhone 13。（圖／記者吳珍儀攝）

記者黃可昀／綜合報導

iPhone 13 上市後許多果粉迫不及待換新機，有些人甚至意外拯救了家庭氣氛！一名人夫透露，iPhone 13 系列推出後，老婆就開始說手機怪怪的，暗示他該換新手機，於是他下班後直接載老婆去門市辦了iPhone 13 Pro，回家後發現「不只更新了手機，連老婆也跟著更新了！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，「自從蘋果13出了以後....孩子的媽就開始說她的手機怪怪的！一下當機一下不能充電的！」算了一下時間發現老婆手機合約剛好到期，於是帶她去買了最新的 iPhone 13 Pro，回家後看老婆興致勃勃地拿著新舊手機在傳輸資料，雖然這筆錢花得心痛，但也意外讓老婆變得更迷人了。

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▲▼換了i 13連老婆也跟著更新。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲安太座神器。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO笑稱，自從換了iPhone 13 Pro老婆整個態度都變了，眼神變得迷人，說話聲音變溫柔，笑容更加燦爛，「就連晚上睡覺的睡衣也更新了！！」用一支 iPhone 就能換來婚姻幸福，這3萬實在花得好值得，「各位辛苦的媽媽們知道怎麼做了吧？我就幫忙各位到這了！」

網友紛紛回應，「這招叫做：安太座」、「別高興得太早，過幾天老婆就恢復原廠了」、「我上週幫老婆更新手機，除了我的帳戶金額更新以外其他都沒發生」、「買了之後真的變自由了，我想掃地就掃地，想洗碗就洗碗，想倒垃圾就倒垃圾，她連屁都不敢放一聲」、「恭喜你獲得了安穩的生活」、「唉… 這招我去年拿去換12了」、「這篇文章會搞死一堆人夫」。

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