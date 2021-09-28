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高雄公布振興加碼方案　天天抽iPhone13！最大獎是特斯拉

▲▼高雄券抽特斯拉。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市政府宣布最新加碼振興方案，民眾只要到指定店家消費滿額，即贈高雄券，上網登錄發票後還可月抽特斯拉。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

配合5倍券上路，高雄市政府28日公布最新振興方案，宣布民眾只要在「發放高雄券振興夥伴」店家消費，就可以領到印有戴姿穎圖樣的高雄券，民眾拿到高雄券後，視同高雄版振興券，不但全市都可使用，憑發票上網登錄後更可以參加摸彩，天天抽iPhone13、週週抽電動機車與PS5、月月抽特斯拉！

▲▼高雄券。（圖／高雄市政府提供）

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▲▼只要持振興券到指定店家消費滿額，即可領到高雄券。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄券。（圖／高雄市政府提供）

高雄市政府28日終於公布加碼振興方案，自10月10日起至明年5月1日止，為讓受到疫情衝擊的百貨、住宿與餐飲業者可以得到振興，指出民眾只要在「發放高雄券振興夥伴」的店家消費滿額後（百貨業滿5000送1000元高雄券、旅宿業滿1000送200元、餐飲業滿500送100元），就可以領到印有球后戴姿穎圖樣的高雄券，不只如此，只要上網登錄發票，天天狂抽iPhone13，周周抽電動機車和PS5，月月還抽百萬電動名車特斯拉。

▲▼高雄券。（圖／高雄市政府提供）

▲▼針對不同店家，消費滿不同金額界有不同回饋。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄券。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄券。（圖／高雄市政府提供）

▲民眾只要上網登錄發票，就可天天抽iPhone13、周周抽電動機車和PS5、月月可抽電動百萬名車特斯拉。（圖／高雄市政府提供）

高雄市經發局長廖泰祥指出，除與受疫情影響的相關店家合作，推出加碼優惠外，在商圈夜市振興部分，也特別推出「200換400」的方案，只要在指定的46處商圈夜市，持200元紙本振興券至現場消費，就可以兌換400元的商圈夜市券，鼓勵民眾可以來高雄市消費，帶動在地經濟成長。

▲▼高雄券。（圖／高雄市政府提供）

▲▼廖泰祥指出，只要在46處指定的商圈夜市券消費滿額也可享有回饋。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄券。（圖／高雄市政府提供）

此外，行政院所公布的「八大部會加碼券」，廖泰祥也鼓勵民眾可以憑加碼券來高雄消費，賺取高雄券！

▲▼高雄券。（圖／高雄市政府提供）

▲除振興券外，廖泰祥也鼓勵民眾可以持行政院所發放的加碼券至高雄消費，換取高雄券。（圖／高雄市政府提供）

廖泰祥表示，目前百貨與旅宿業皆已完成前置作業，至於餐養業者，市府也已邀請全市超過2萬家業者加入，實體餐飲業者近期就會收到經發局所寄送的活動說明文件，29日也將展開12場業者說明會，並於10月8日起，全市戶政機構受理取券，若業者已發放完畢想要再次領取，只要到指定的高雄銀行，就可以領取。

對此，陳其邁也特別感謝高雄銀行協助辦理高雄券的保管、兌換與核銷，提高高雄餐飲最好的服務。

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