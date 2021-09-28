「iPhone摺疊機」圖流出！問世時程曝　iPhone 14瀏海將消失

▲三星的摺疊手機已經出到第二代，但折疊式的iPhone預計要在2024年才會出現。（圖／翻攝自LetsGoDigital）

圖、文／CTWANT

蘋果此次發表的iPhone 13由於沒有重大更新，讓許多果迷開始期待iPhone 14帶來的改變，知名分析師郭明錤近日發布報告指出，iPhone 14的瀏海可能消失，改採用「挖孔螢幕」。

iPhone 13還未正式上市，天風國際證券分析師郭明錤20日就發布報告指出，搭載5G功能的iPhone SE將在2022上半年推出，至於下半年的iPhone14（暫名）可能會將瀏海取消，改以「挖孔螢幕」取代。

原因在於蘋果的螢幕下指紋辨識功能開發進度落後，許多台灣果粉在社群上表示，現在出門都要戴著口罩，根本無法Face ID解鎖，只能呆呆地輸入密碼，如果新增螢幕下指紋辨識或者Touch ID解鎖回歸，會相當方便。

2022下半年將會推出4,800萬畫素廣角鏡頭高階機型，以及搭載6.7吋螢幕的平價機型，折疊iPhone可能要等到2024年才會出現。

▲分析師郭明錤的報告指出，iPhone 14的瀏海將會以挖孔螢幕取代。（圖／翻攝自郭明錤臉書、翻攝自FrontPageTech）

知名科技爆料網站「FrontPageTech」也根據郭明錤所預測的外型繪出渲染圖，可以看出雖然瀏海消失，但在螢幕上出現更突兀的「挖孔螢幕」，主相機也設計得較為平面。

郭明錤提到，受惠於今年iPhone 13的訂單量，預估2022年iPhone出貨量同年比將增長16%，但在2023年的出貨量增幅會縮減為5%-7%，低於2022年。

在發表會前郭明錤曾說iPhone 13採用高通客製化的X60通訊晶片，有能力支援「低軌衛星通訊」，但發表會中並未提到，或許在低軌衛星開始商用後，屆時iPhone 13就可以無縫接軌使用最新的通訊功能。

▲預計在2022年商轉上線SpaceX低軌衛星通訊，將成為收不到4G、5G訊號地區的救星。（圖／翻攝自Spacex flickr帳戶）

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