合歡山國家森林遊樂區終「回家」　9／30起由南投林管處接手經管

▲合歡山國家森林遊樂區將轉由南投林區管理處經營服務。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

觀光人氣旺盛的合歡山位於南投、花蓮2縣境內，但合歡山國家森林遊樂區過去卻長期由地處台中市的林務局東勢林區管理處管轄；農委會林務局考量合歡山地緣、交通時間，及為提昇行政效率、拉高旅遊品質，歷經2年評估及規劃後，決定自9月30日起，轉由南投林區管理處轄管合歡山國家森林遊樂區，松雪樓、奧萬大等遊憩住宿網路訂房業務也將做整合。

農委會林務局表示，合歡山森林遊樂區自東勢林管處移交于南投林管處經營管理後，期盼南投林管處能將奧萬大與合歡山2個重要森林遊樂區，結合成為一個旅遊軸線共通廊道，也為地方旅遊觀光注入活水，及引進清境地區龐大的週邊經濟效益。

▲▼合歡山訂房系統和著名的高山花況美景。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處長李政賢表示，9月30日上午8時起，合歡山國家森林遊樂區合歡山訂房網（松雪樓、滑雪山莊）、餐飲及販賣部、停車場（昆陽、武嶺、合歡山莊）將正式由南投林管處接辦，合歡山遊樂區的服務不會中斷，也將持續精進服務品質。

南投林管處表示，為提供民眾便捷服務，加強本處行政效能，將結合奧萬大國家森林遊樂區、合歡山國家森林遊樂區、天池山莊，建置網路訂房申辦單一窗口：南投林區管理處訂房入口網（https://ntbr.forest.gov.tw），歡迎民眾多加利用。



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