武嶺「沙丁魚式人潮」驚呆　遊客放風搶上山！小亭子擠爆了

▲武嶺亭人潮眾多。（圖／翻攝自即時影像監視器）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是中秋連假第一天，擁有「全台海拔最高夜市」稱號的合歡山人潮也滿滿。根據記者觀察，合歡山武嶺亭遊客從早上10點就陸續湧入，目前人潮已經多到難以保持社交距離，至於一旁停車場則是早已停滿，一個空位也沒有。

雖然現在仍是防疫期間，不過中秋連假仍有不少民眾出遊放鬆心情，根據「即時影像監視器」畫面可見，合歡山武嶺亭從早上10點多就陸續有人潮湧入，一旁的停車場雖然早已停滿無空位，但仍有不少車輛陸續上山。

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▲▼車輛陸續上山，武嶺亭都是人。（圖／翻攝自即時影像監視器）

許多民眾都在武嶺亭開心合影，或是坐著休息，目測人數約有50多人，有時人潮會忽然湧現，以至於難以保持社交距離，不過也有時會稍微少一些。而值得注意的是，多數遊客都有確實戴好口罩，落實防疫措施。

除了出遊以外，也有不少民眾趁著連假返鄉，本站曾報導《不想塞車看過來 中秋連假國道長、短程替代路段一次看》，高公局建議18、19日西部國道南向用路人可以下午1點再出發；國5南向用路人可下午5點後出發。20、21日西部國道北向用路人可以中午12點前出發；國5北向用路人可上五10點後出發。

▼多數遊客都有戴好口罩。（圖／翻攝自即時影像監視器）