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社會 社會焦點 保障人權

合歡山早上7點又塞成停車場　公路總局急喊：嘜擱來啊！

▲合歡山早上7點起又塞爆，公路總局呼籲一日遊勿上山、二日遊下午再上。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲合歡山周邊停車場早上7點起又塞爆，公路總局呼籲一日遊勿上山、二日遊下午再上（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

中秋連假進入第二天，合歡山周邊也連續「塞」兩天，包括武嶺等重要景點的停車場，從今天早上7點起就被大量人車擠得水洩不通；公路總局第二區養護工程處埔里工務段再次疾呼遊客進行分流，1日遊者取改往南投等其他景點，2日遊者在下午3時以後再上山遊覽，以免因車流量大飽受塞車之苦、壞了遊興。

太管處合歡山管理站、東勢處合歡山遊樂區等單位指出，包括昆陽、武嶺及合歡山停車場，還有小風口上、下停車場都已爆滿；由於目前仍處二級警戒、停車場降載開放，導致許多車輛溢流停放至道路周邊，相關單位現場人員已會同警方加強管理宣導。

▲合歡山早上7點起又塞爆，公路總局呼籲一日遊勿上山、二日遊下午再上。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲合歡山早上7點起又塞爆，公路總局呼籲一日遊勿上山、二日遊下午再上。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲合歡山早上7點起又塞爆，公路總局呼籲一日遊勿上山、二日遊下午再上。（圖／記者高堂堯翻攝）

公路總局第二區養護工程處在連假前即依歷史交通統計數據，預估台14甲線清境、合歡山路段中秋節連續假期將吸引眾多遊客前往，連假期間每日上午9時至下午3時易發生車多壅塞狀況，用路人如當天往返清境風景區，建議可提前於早上9點以前抵達，避開車潮，而目前現場車流量已爆滿，公路總局建議勿再上山；另過夜入住旅宿者，可於下午3時以後進入，以避開塞車時段。

公路總局也呼籲用路人，連假期間車潮多，行旅規劃請優先考量搭乘公共運輸系統，行旅間請隨時注意路側資訊可變標誌，該局轄管交控中心將隨時發布交通狀況訊息並提供行車建議。相關疏運措施、即時路況可至該局網站（http://www.thb.gov.tw）、省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路App或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

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