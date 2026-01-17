　
地方 地方焦點

給獎學金還補助出國！慈大與7高中職策略聯盟　扶持弱勢學子

▲慈濟大學與花蓮七所高中職簽署策略聯盟合作意向書，一起攜手扶持花蓮在地弱勢學生。（圖／慈濟大學提供）

▲▼慈濟大學與花蓮七所高中職簽署策略聯盟合作意向書，一起攜手扶持花蓮在地弱勢學生。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學日前與花蓮七所高中職簽署策略聯盟合作意向書，一起攜手扶持花蓮在地弱勢學生。除了共同規劃合作活動，針對家境清寒或表現優異的高中職學生，只要經校長推薦，不論是特殊選才、繁星推薦、申請入學、科技繁星、甄選入學等管道錄取慈大，慈濟大學都將以校內專案提供獎學金，減輕學雜費用負擔與海外交流優先錄取機會，讓海外交流夢想成真，又無需負擔高額費用。

▲▼慈濟大學與花蓮七所高中職簽署策略聯盟合作意向書，一起攜手扶持花蓮在地弱勢學生。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈濟大學表示，7所高中及職校分別是花蓮高中、花蓮女中、花蓮高農、花蓮高工、花蓮高商、四維高中、海星中學。

慈濟大學校長劉怡均表示，部分慈大學生因經濟弱勢，無法負擔出國交流費用，又因為打工難以兼顧課業，所以，慈大不但推出衣珠專案，協助經文不利的學生，更主動與花蓮七所高中職策略聯盟，期待能系統化並深度化照顧花蓮子弟。尤其，經高中推薦入學的學生其出國交流都提供高額補助，鼓勵學生前往海外參與志工服務、實習、交換學生等，透過移動教學看見世界、拓展視野，進而強化自信。

▲▼慈濟大學與花蓮七所高中職簽署策略聯盟合作意向書，一起攜手扶持花蓮在地弱勢學生。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈濟大學校長劉怡均表示，主動與花蓮七所高中職策略聯盟，期待能系統化並深度化照顧花蓮子弟。

面對AI浪潮，取得大學文憑只是就業的基本門檻。花蓮高中職校長一致認為，慈濟大學提供的獎學金和海外交流優先錄取機會，對弱勢學生來說，可謂是莫大幫忙，能夠在沒有經濟壓力的前提下，認真讀書，充實專業，還能走出花蓮，面向全球。

未來，慈濟大學也會積極與在地其他學校接觸，持續推動其他高中職簽署策略聯盟。相信慈濟大學將陸續整合高中職，形成完整的區域教育網絡，培育具備未來力、跨域力與全球競爭力的新世代人才，落實「在地就學、接軌專業、銜接未來」的教育目標。
 

01/15 全台詐欺最新數據

竹縣成年禮領航940名青年學子「大膽竹夢」

竹縣成年禮領航940名青年學子「大膽竹夢」

新竹縣政府教育局今（19日）在縣府大禮堂舉辦《青春任意門》成年禮活動，邀集縣內10所高中職學校學生參加，以「大膽竹夢，青春同行」為主題，匯聚了青年競演、古禮儀式、名人放大絕等精彩環節，並由副縣長陳見賢、局長楊郡慈、10所高中職校長及學生一同留下「責任印記」。

崑山科大、砲訓部結盟！簽署策略聯盟意向書打造營區在職專班新模式

崑山科大、砲訓部結盟！簽署策略聯盟意向書打造營區在職專班新模式

新北建築美學繪畫賽開放徵件　全國高中職生角逐首獎2萬元

新北建築美學繪畫賽開放徵件　全國高中職生角逐首獎2萬元

中華醫大攜手育英醫專簽署策略聯盟打造醫護人才培育鏈

中華醫大攜手育英醫專簽署策略聯盟打造醫護人才培育鏈

慈院慈大合作「電子處方箋」獲金獎+創新獎

慈院慈大合作「電子處方箋」獲金獎+創新獎

