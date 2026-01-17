下周雨區擴大　冷氣團周二南下急凍6天「跌破10度」

▲下周東北風增強加上冷氣團接力，迎風面地區濕冷。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(18日)東北風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭和東部有雨，下周一雨區擴大且降雨更明顯，下周二冷氣團或強烈冷氣團南下，一路冷到下個周末，其中最低溫時刻落在下周三晚間到周四，局部低溫可能跌破10度，下周迎風面地區濕冷。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天白天西半部將恢復多雲到晴、可見陽光的天氣，東半部仍有水氣，多少有些局部短暫降雨。明天東北風逐漸增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭仍有降雨，花東、恆春半島也有雨。

劉沛滕進一步說明，下周一東北風明顯增強，迎風面地區降雨持續增加，部分大台北地區、基隆北海岸、宜蘭降雨時間和區域增多，桃園以北也有零星降雨，花東、恆春半島持續有水氣移入，東半部降雨越來越明顯。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二有一波冷氣團或強烈冷氣團南下影響，劉沛滕指出，迎風面地區降雨將更為明顯，下周二到下周三清晨因冷空氣南下帶來較多的水氣，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨或較大雨勢，新竹以北、東半部降雨範圍也變大。

預估要等到下周四、下周五整體降雨才會減緩，不過北部、東半部仍有降雨發生，下周需留意冷空氣影響後迎風面地區較濕冷。

溫度方面，劉沛滕表示，今天白天高溫約22到23度，中南部高溫可到25度，類似氣溫將維持至下周一前，周一東北風增強，迎風面地區降雨增加，不過溫度降幅不明顯。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二冷氣團開始南下，劉沛滕說明，白天高溫約18度，入夜後各地氣溫明顯下降，預估這波冷氣團影響較低溫時間點在下周三晚上到下周四，北部約12到13度，中部13度，局部地區溫度可能會更低，下探10度或低於10度，南部、東半部周四清晨低溫約15度。

劉沛滕指出，下周為明顯轉冷過程，這波冷氣團將持續影響到周五，下周六、下周日回溫幅度較慢，得等到26日冷氣團才會逐漸減弱。