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中秋連假出遊先查！　「Live即時影像」秒抓人少景點

▲▼中秋連假車潮、人潮。（圖／翻攝自即時影像監視器網站）

▲陽明山二子坪停車場排隊車潮。（圖／翻攝自即時影像監視器網站）

實習記者黃品臻／綜合報導

中秋連假今（19）日邁入第二天，各地皆出現民眾返鄉、出遊車潮，像是熱門景點合歡山就連續「塞了」兩天，武嶺等重要景點的停車場從今早7點就被大量人車擠得水洩不通。《ETtoday新聞雲》根據《即時影像監視器》網站整理出熱門景點，除了合歡山，陽明山的二子坪停車場也有許多車輛排隊進場，民眾出遊前不妨先查詢，以免到現場排隊壞了旅遊興致。

▲▼中秋連假車潮、人潮。（圖／翻攝自即時影像監視器網站）

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▲武嶺人潮。（圖／翻攝自即時影像監視器網站）

各景區、國道即時影像：

合歡山

阿里山

陽明山

九份老街

日月潭

雪霸國家公園

花蓮縣

台中市

宜蘭縣

國道五號

國道一號

國道三號

蘇花改

本站曾報導《連假第二天國道7地雷路段出爐！　國五雙向壅塞、北上恐「塞到午夜」》，高公局預估今日壅塞路段將出現在國1南向楊梅—新竹系統、彰化—鹽埔系統，及北向圓山—大華系統；國3南向三鶯—關西、烏日—霧峰；國5南向南港系統—坪林，及北向宜蘭—坪林。建議北向用路人盡量於上午時段出發，南向用路人盡量於下午時段出發。

相關疏運資訊，民眾可至公路總局網站查詢，或下載「幸福公路」APP查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊，也可下載「iBus公路客運」APP查詢客運及市區公車相關資訊，預先規畫行程。

►趕走過敏的必備神器

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