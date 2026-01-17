舊衞生所活化！首創全時家托落腳瑞穗　花蓮中南區家托中繼站

▲▼全國首創全時家托落腳花蓮瑞穗鄉。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

斑駁多年的舊衛生所，曾是地方記憶的停靠站，如今在眾人期待中重新亮起燈光，花蓮瑞穗鄉舊衞生所蛻變成為偏鄉長者整夜點燈的照顧基地。在大家的掌聲與笑容中，紅布緩緩拉開，不僅象徵「KOH KOH 衛生福利部全時家托試辦計畫」正式啟動，也代表夜裡終於有人能接手照顧，讓家庭多一份安心。



衛福部長照司長祝健芳表示，這項計畫透過活化老舊閒置空間，重新發包改建並打造完善的無障礙環境，推出 24 小時全天候的家庭托顧服務，不僅成為全台首創以公有建物承載全時家托的示範據點，也共同為地方照顧寫下全新篇章。





她進一步指出，全時家托回應的是家庭照顧中「最長久、卻也最容易被忽略」的時段—夜間與連續照顧。許多家庭因工作型態、交通距離或人力不足，長期承受高度照顧壓力，若制度無法提供完整支持，往往被迫提早走向機構化。全時家托透過標準化管理、專業訓練與品質監測機制，讓照顧在保有彈性的同時兼顧安全，也讓政策能在試辦過程中持續修正、逐步成熟。



花蓮縣長徐榛蔚在致詞時指出，花蓮地形狹長、聚落分散，高齡化速度卻不斷加快，照顧資源若仍集中於城市，將加深城鄉差距。縣府透過盤點閒置公共空間，重新賦予建築功能與公共價值，讓老舊設施轉化為新的社會支撐點，不僅節省土地與建設成本，也讓服務真正落地社區。她強調，全時家托不只是單點服務，而是可複製的治理模式，未來將視成果逐步擴展，讓更多鄉鎮能擁有屬於自己的照顧基地。

▲▼門諾團隊全力支援。



門諾醫院副院長林雅蘋表示，門諾法人機構長照部承接花蓮家庭托顧輔導團業務多年，如今以此據點為起點，扮演輔導與陪跑角色，期盼將家托服務逐步向花蓮中南區擴散，讓照顧不只是支撐家庭，更能成為地方永續的力量。



受託家屬周小姐分享，弟弟多年前因摔跤傷了神經需專人照料，夜間照顧成為全家最沉重的壓力來源，長期睡眠不足與精神緊繃，讓生活像是一場沒有下課鐘的長跑。全時家托的出現，讓她第一次感覺「有人在夜裡替我們守著」，不只是身體照顧被接住，家人的情緒與生活節奏也逐漸回到平衡。





周小姐也提到，偏鄉交通不便，照顧選擇本就有限，若必須遠距送托，對長者與家屬都是額外消耗。如今據點就在熟悉的社區內，「走幾步路就到家」，失能者不必離開生活圈，家屬也能安心工作與休息。她期待這樣的模式能在更多鄉鎮複製，讓偏鄉家庭不再因距離而被迫承擔更高的照顧風險。

▲衛福部長照司長祝健芳（中）肯定門諾團隊的付出。



門諾醫院長照部督導陳盈如形容，這個據點就像一座「中繼站」，不只是提供照顧，更陪著制度慢慢長大。未來可望成為花蓮中南區家托發展的樞紐，讓長者留在熟悉的社區生活，「走幾步路就到家，不必離開習慣的人情與風景。」同時也將作為照服員培訓與經驗累積的基地，為全國長照制度提供參考。

▲首位入住長輩開心分享心得。



陳盈如補充，這次門諾長照家托團隊全程投入輔導全臺第一個全時家庭托顧據點，協助建置從行政文書到實際照護運作的完整流程，讓制度能穩定、安全地落實在第一線。她笑說，這些看似繁瑣的文件，其實背後都是「把人顧好」的細節工程。從夜間安全、緊急應變、用藥管理到生活照護節奏，每一個環節都必須反覆推演。「流程穩了，照顧者才有餘裕，把心真正放在陪伴上。」



她也特別強調，家托不是取代家庭，而是延伸家庭的照顧能力。透過在地化服務，長者能留在熟悉的語言、飲食與生活節奏中，維持心理安全感，也減少跨區交通與家庭經濟負擔。對地方而言，家托據點更像一顆種子，能帶動就業、培養專業人力，逐步形成社區照顧網絡。