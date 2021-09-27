《魷魚遊戲》電話被打爆！政客承諾「用1億韓元買」：來和我玩遊戲

▲《魷魚遊戲》名片中的電話號碼真實存在於現實生活中。（圖／翻攝自Netflix）

記者羅翊宬／綜合外電報導

影視串流平台Netflix的韓國影集《魷魚遊戲》憑靠簡單的童年遊戲與血腥求生手段，成功吸引全球劇迷關注。不過，劇中用來報名參加遊戲的名片，卻顯示存在於現實世界的電話號碼，其中一名苦主是手工羊羹業者，光是一天就可以接到4千通以上電話。對此，南韓政壇人物許京寧承諾，願意以1億韓元買下該支電話號碼。

根據韓媒《朝鮮日報》、《每日經濟》，國家革命黨的名譽黨代表許京寧（허경영）先前曾宣布將參加明年南韓總統大選，他昨（26）日在臉書上發文表示，日前曾聽聞「魷魚遊戲」不慎洩露名片中的電話號碼，導致該支號碼的持有人屢遭陌生訊息騷擾的消息，因此承諾將花費1億韓元（約新台幣234萬元）買下該號碼。

他同時呼籲，想參加「許京寧遊戲」的民眾，可在之後撥打該支電話，且不會像劇中人物一樣受到生命上的威脅。他表示，「不要再打電話給一般民眾、造成他人困惱，我呼籲可以參加『許京寧遊戲』！規則很簡單，只要在我當選（總統）後，只要發動緊急財政命令，在2個月以內全國每人皆可以拿到1億韓元。」

▼南韓國家革命黨名譽代表許京寧。（圖／達志影像）

許京寧過去曾多次出馬參選總統、市長等公職，時常以驚人的言論震驚南韓政壇，例如自稱IQ高達430、宣稱與朴槿惠訂婚、承諾當選總統後會把位於美國紐約的聯合國總部遷移至板門店。如今他更誇下海口，表示只要在總統大選時的得票率超過50%，則將撥給18歲以上的國民每人1億韓元、加上每月支付150萬韓元（約新台幣3.5萬元）。

報導指出，許京寧在今年4月宣布參選首爾市長時，登記在名義下的財產總計72億6224萬韓元，因此實際上他充分具有買下該支電話號碼的經濟能力。

據悉，該名電話號碼的實際持有人為慶尚北道星州郡的某無糖手工羊羹業者，她在接受《SBS News》線上採訪時透露，在Netflix上架影集魷魚遊戲之後，便在一天之內莫名其妙接到超過4千通的電話，還慘遭陌生人傳送文字訊息騷擾，光是手機打開電源就能被騷擾到沒電，由於是營業用電話，且用了將近20年，根本不敢貿然更改電話號碼。

對此，Netflix官方坦承確有此事，並表示眼下只有更改電話號碼，才能有效解決問題，原本承諾給予100萬韓元作賠償，但遭到網友連番砲轟、抗議後，將賠償金額提高到500萬韓元。

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