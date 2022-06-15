後遺症害慘人！25%長新冠患者「無法繼續工作」　5%遭解雇

▲日本一名醫師表示，有25%的門診病患因為長新冠症狀無法繼續回到職場工作。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省統計數據顯示，有高達3成的新冠患者在康復後1年，仍會出現極度疲倦、注意力不集中或是肌肉無力等後遺症症狀。東京一名開設長新冠特別門診的醫師便指出，有些長新冠症狀甚至會嚴重影響到患者的生活，光是在他門診的患者，就有超過四分之一因此被迫停職，甚至有5%的患者因為後遺症而被公司解雇。

根據《關西電視》報導，東京一間開設「長新冠特別門診」診所的院長平畑光一表示，截至目前為止，已經有約4000名新冠後遺症的病患來看診，其中不少人是因為長新冠症狀已經嚴重影響到日常生活，才會來救助醫師。

平畑更指出，在這些病患中，就有超過1000人表示，因為後遺症被迫暫停工作，高達整體的25%。不僅如此，還有約180人遭到公司解雇，占整體約5%。

一名50多歲男性因為飽受長新冠所苦，因此前往平畑的診所就診。該名男子2020年11月確診新冠肺炎，至今雖已經過了1年半，但他卻持續出現強烈的倦怠感以及腹痛等症狀。儘管曾經嘗試吃中藥，但卻沒有獲得具體改善。

男子表示，由於自己的工作是需要體力的建築業，後遺症出現後根本無法回到職場工作。雖然現在一邊休息一邊領取停職補助，但是已經數度被公司要求主動離職。

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