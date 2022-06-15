最新報告：北韓去年「砸190億」發展核武　準備重啟核試驗

▲北韓試射的彈道飛彈「火星-17型」可攜帶核彈頭。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

「國際廢除核武器運動」（ICANW）14日公布《全球核武支出報告》，內容估計，北韓2021年在核武計畫上的花費可能高達6.42億美元（約新台幣190億元）。外界尚不清楚，核武資金在疫情期間是否縮減，但分析人士、外國官員及獨立專家都表示，平壤似乎正朝向既定目標推進，主要核反應堆、鈾礦及相關廠址都可觀察到活動或者新建設。

「國際廢除核武器運動」總部位於日內瓦，由於北韓核武支出、規模及儲備量都沒有確切數據，因此他們根據以下假設展開估算，也就是平壤持續將1/3國民所得（GNI）投入軍事，而軍事預算大約6%用於核武。但是，報告提及的9個擁核國家中，北韓軍事支出最低，僅為倒數第二國家巴基斯坦的一半左右。

儘管北韓面臨新冠及經濟危機，2006年以來實施至少6次核試驗，而且如今似乎準備重啟計畫。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）本周釋出年度報告指出，北韓已組裝多達20枚核彈頭，且可能擁有足夠裂變材料，以製造45-55個核武裝置，「北韓的軍事核武計畫，仍是國家戰略核心。」南韓最新國防白皮書也指出，北韓擁有約50公斤的武器級鈽元素（plutonium）及大量高濃縮鈾。

美國批評，平壤在國家面臨糧食短缺及其他經濟問題之際，仍花費數百萬美元，發展核武及導彈，藉此針對北韓，發起國際制裁。但平壤宣稱，他們擁有發展核武以自我防衛的主權，而且正是因為面臨國際威脅，才有必要保衛國家。