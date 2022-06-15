11歲童染疫後「莫名腹痛」半年！超慘長新冠症狀　被迫切除神經

▲日本一名男童染疫後出現不明腹痛，醫師研判是新冠後遺症。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

本土疫情持續蔓延，許多人不只擔心染疫，更害怕痊癒後會出現後遺症。而長新冠除了常見的疲倦等症狀外，也有部分較為特殊的症狀。日本就有一名小學男童染疫後出現原因不明的腹痛，時間近半年。醫師判斷，男童可能是因為染疫引起嚴重發炎，才會罹患「前側皮神經擠壓症候群」。不過由於男童症狀嚴重，最終只能將腹部4條神經切除。

根據《關西電視》報導，這名11歲的小學男童1月感染新冠肺炎，期間一度發燒到40度，儘管不久後就康復，但是痊癒後卻持續出現不明原因的腹部疼痛。男童無奈表示，「真的痛到什麼都做不了，有時候痛到不能動，最嚴重的時候就像肚子被人挖出來一樣。」

由於腹痛情形遲遲沒有改善，男童的家人也帶著他到各個醫院看診，但是電腦斷層以及血液檢查的結果皆顯示無異常，醫師們也始終無法判定疼痛的病因。此時長期的疼痛已經嚴重影響到他的生活，甚至因此無法到學校上課。

男童的母親表示，兒子的疼痛一直沒辦法緩解，儘管曾經嘗試過各種藥物，但依舊沒用，讓他們感到很絕望，也很害怕兒子會這樣一直痛下去。她最後找到一間位於香川縣的醫院，而經過醫師檢查，確定男童罹患的是前側皮神經擠壓症候群（ACNES），也就是所謂的慢性腹壁疼痛。

這類型疾病是由於經過腹壁的部分神經出現問題進而引起劇烈疼痛，如果持續惡化，甚至有可能會使患者無法行走。男童因症狀嚴重，最終只好切除4條位於腹部的神經。

執刀醫師表示，男童很有可能是因為感染新冠肺炎後，體內出現強烈的發炎狀態，進而引發前側皮神經擠壓症候群，不過詳細原因仍無法確定。

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