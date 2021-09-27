　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫慘勝後下一步　蔡詩萍曝國民黨困境：被中共牽著鼻子走

▲▼國民黨主席選舉開票,朱立倫當選新任國民黨黨主席,晚間抵達中央黨部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於中共總書記習近平重申九二共識、反對台對、要求為國家謀統一，國民黨新任黨主席朱立倫覆電回應「求同尊異」，引發爭議。媒體人蔡詩萍分析，朱立倫贏了沒什麼好歡喜，如何挑整黨的路線找出勝利方程式，才是當黨主席最大挑戰，若沒確立中心價值，會被中共賀電牽著鼻子走，此外，他也列出國民黨的困境。

「可憐選後虛前席，不問蒼生問北京？」蔡詩萍27日在臉書表示，原句是「可憐夜半虛前席，不問蒼生問鬼神」，這是晚唐大詩人李商隱對賈誼被漢文帝冷落的感嘆，但點出一個政治不變的邏輯，政治要問蒼生，套用到台灣的政治，不就是台灣的蒼生，台灣的人民嗎？

蔡詩萍指出，國民黨主席選戰落幕，藍營支持者不免鬆口氣，聲勢鵲起的張亞中仍以第二高票落選，重出江湖的朱立倫，儘管一如預期勝選，但成為第一個選票未過半的黨主席，對黨政資歷完整、民選經驗豐富的朱立倫來說，的確是一場慘勝，贏了沒什麼好歡喜，反倒是未來如何調整黨的體質和路線，找出選勝利方程式，才是當黨主席最大挑戰。

蔡詩萍提到，江啟臣當選時是歷屆唯一沒中共賀電的黨主席，以至於「朱立倫有沒有？」成焦點，朱立倫當選最大在野黨主席，媒體好奇的和藍營支持者追問的不是「首要之務，你要做什麼」，而是「中國共產黨會不會賀電」，中共賀電有那麼重要嗎？中共賀電會讓藍營起死回生嗎？中共在台灣的政治牌局裡，是加分還是減分？藍營有盤算過嗎？中共賀電，在美日聯手支持民進黨政府，支持台灣確保國安的前提下，會帶來美日怎樣的感受，國民黨想好對策沒？

蔡詩萍提及，中共賀電國民黨接球了，在香港議題、在中國的人權議題，號召華人以民主自由做為中華民國存在的價值，請問國民黨對仍一黨專制，壓制境內反對意見的中國共產黨，是「求什麼同」，是「尊什麼異」？中共賀電後，國民黨對大陸維權人士的被打壓，少數民族的被迫害，渴望民主之人士的仰望台灣如燈塔有號召的勇氣嗎？若習近平領導的共產黨，不是對外到處戰狼，不是對內壓制異己，破壞責任政治的體制，國民黨在乎賀電還有話術可說，「然而，情況卻明明不是這樣啊！」

蔡詩萍指出，張亞中傾中，留學美國的朱立倫、江啟臣則希望維持親美、和中，張亞中的主張，合國民黨黨員結構的深藍口味，卻激起黨內主流的疑慮，黨內主流的確對「九二共識」仍有眷戀，缺乏透過辯論，仔細檢視的「九二共識」不但空洞化，神主牌化，也失去適應此時此刻之「當下時空」的具體內容。

蔡詩萍提到，在空洞內容下，習近平的賀電非但無助釐清「九二共識」的意義，反而讓台灣民主質疑，國民黨就這麼在乎習近平的反應？在乎中國共產黨的認可與授證嗎？「這才是，我對朱立倫當選黨主席之後，在最短的時間內，沒有確立自己的中心價值，卻被中共賀電牽著鼻子走的擔憂！」

蔡詩萍認為，國民黨要贏，不是靠蠻幹（戰鬥藍）；國民黨要贏，非得要走出中共加持的陰影（與北京唱和）；國民黨要贏，最終是台灣人民的認可，（我們是台灣人！我們的國家是中華民國）；國民黨要贏，是有沒有堅持台灣政治體制的價值，民主自由與人權，這些剛好都是中共體制的欠缺；國民黨要贏，是把中華民國好好連結於台灣這塊島嶼上，讓中華民國得以繼續，讓台灣人民得以驕傲這個國家的存在，而非忘記中共一直要統一台灣，一直不承認中華民國。

蔡詩萍強調，蒼生永遠是政治最核心的議題，台灣的蒼生，就是台灣這塊土地上的人民，不爭取她/他們的最大認同，反而在乎北京怎麼想，中共怎麼看，最終的樣板，最終的悲哀，無疑就是香港的前例，「國民黨怎麼辦？選完黨主席，這問題，其實才剛剛開始！贏不了大選，北京不會瞧得起你；但處處看北京眼色，你又絕對贏不了大選！這正是國民黨的困境，沒有亞歷山大大帝斬斷『Gordian Knot 」』死結的豪氣，國民黨很難！」

▼朱立倫覆電習近平。（圖／國民黨提供）

▲▼朱立倫覆電習近平。（圖／國民黨提供）

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
住知名五星飯店「半夜房門被開」！　櫃台丟1句話引眾怒
快訊／單車男墜愛河　警消撈到1浮屍竟不是他
YouTuber騎重機撞山壁　「骨盆沒了」嘆：我的報應
走錯公司！26歲平凡妹成AV銷售王　三上悠亞、高橋聖子被打趴
張曼玉近況曝光！　「瘦成皮包骨」雙眼無神全看傻
iPhone歷年價格曝　這款最盤！苦主傻：怎麼買得下去
快訊／三峽高中生認縱火　點蠟燭燒弟房間！鑰匙反鎖困4家人
iPhone 13現貨「2時段」超好刷！　內行曝：明天取貨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周玉蔻一句話預告確診數　網友超嗨：天天吃吃不膩

陳柏惟「反對疫苗進口」表決紀錄曝光　刪Q總部轟：還公然說謊？

朱立倫慘勝後下一步　蔡詩萍曝國民黨困境：被中共牽著鼻子走

快訊／台灣疫苗接種覆蓋率10月底第一劑可破7成　第二劑拼3成

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

蘇貞昌稱國民黨愛台是假的　徐巧芯酸：他向神明說不選第3次才是

快訊／陳柏惟台語質詢惹怒邱國正　互嗆「你會叫法國人講中文嗎」

翁達瑞發文向高虹安道歉　留伏筆「我24小時內回覆李傑」

他公布「陳柏惟反疫苗」影片　狠諷：是不是沒套好招？

「朱立倫連民國都不敢表」　蘇貞昌：愛台灣、守主權都假的

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

三寶伯疑不想待轉「螃蟹式左切」 下秒與汽車擦撞...網：還闖紅燈！

周玉蔻一句話預告確診數　網友超嗨：天天吃吃不膩

陳柏惟「反對疫苗進口」表決紀錄曝光　刪Q總部轟：還公然說謊？

朱立倫慘勝後下一步　蔡詩萍曝國民黨困境：被中共牽著鼻子走

快訊／台灣疫苗接種覆蓋率10月底第一劑可破7成　第二劑拼3成

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

蘇貞昌稱國民黨愛台是假的　徐巧芯酸：他向神明說不選第3次才是

快訊／陳柏惟台語質詢惹怒邱國正　互嗆「你會叫法國人講中文嗎」

翁達瑞發文向高虹安道歉　留伏筆「我24小時內回覆李傑」

他公布「陳柏惟反疫苗」影片　狠諷：是不是沒套好招？

「朱立倫連民國都不敢表」　蘇貞昌：愛台灣、守主權都假的

日「寶可夢卡牌」黃牛炒價1張近千萬　他下單收到「照片」秒傻眼了

快訊／苗栗警三義休息站開槍圍捕通緝犯　1嫌中彈送醫

財政部駁「國民舉債3支唉鳳」算錯了！100%保證特別預算有納入債限

學習歷程「重傳不能改」不公平？　國教署：經教師認證不影響

年輕人只知道台積電「台塑王家沒落？」　鄉民搖頭答：根本賺爛

長榮航空防護夾克2.0版周四開搶　限量5千件掀熱潮挹注營運

6歲女童「五官分裂」全對稱！擁2鼻被當「象頭神」膜拜

周玉蔻一句話預告確診數　網友超嗨：天天吃吃不膩

被魏如萱逼問女友細節　GJ全盤托出甜放閃：是被我圈住的人！

一哭就流出石頭！　15歲少女得怪病「每天狂掉15顆」醫生也傻眼

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

快訊／陳柏惟台語質詢惹怒邱國正　互嗆「你會叫法國人講中文嗎」

蔡英文執政舉債2兆？　行政院打臉：遠低馬英九增1.7兆負債

軍事訓練役也要下部隊　未來可能抽中外島

五倍券被看破手腳！王世堅對行政院喊話

朱立倫覆電習近平日期「民國」不見了！　他：110什麼鬼？

朱立倫舉美國「反台獨」例證　狠嗆：這是民進黨不願承認的痛腳

民進黨內部公文　中華「民國」不見？

翁達瑞向高虹安道歉　留伏筆「我24小時內回覆李傑」

摔傷住院才知癌細胞擴散！前新黨立委馮滬祥病逝　享壽73歲

朱立倫解釋賀電用詞　痛斥綠營：5年來缺乏兩岸溝通管道

蔡英文4字花籃給朱立倫　宅神看傻

LIVE／指揮中心明公布「鬆綁措施」　侯友宜最新說明

「電文裡的八股字句根本不重要」　李戡：官媒怎麼報導才值得研究

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

若八大解禁！　醫最想看到這重開

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

台積電怒砍7員工內幕曝　「過於高調囂張」

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

高中生離家房間馬上燒　1家4口困陽台

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面