朱立倫慘勝後下一步　蔡詩萍曝國民黨困境：被中共牽著鼻子走

▲朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於中共總書記習近平重申九二共識、反對台對、要求為國家謀統一，國民黨新任黨主席朱立倫覆電回應「求同尊異」，引發爭議。媒體人蔡詩萍分析，朱立倫贏了沒什麼好歡喜，如何挑整黨的路線找出勝利方程式，才是當黨主席最大挑戰，若沒確立中心價值，會被中共賀電牽著鼻子走，此外，他也列出國民黨的困境。

「可憐選後虛前席，不問蒼生問北京？」蔡詩萍27日在臉書表示，原句是「可憐夜半虛前席，不問蒼生問鬼神」，這是晚唐大詩人李商隱對賈誼被漢文帝冷落的感嘆，但點出一個政治不變的邏輯，政治要問蒼生，套用到台灣的政治，不就是台灣的蒼生，台灣的人民嗎？

蔡詩萍指出，國民黨主席選戰落幕，藍營支持者不免鬆口氣，聲勢鵲起的張亞中仍以第二高票落選，重出江湖的朱立倫，儘管一如預期勝選，但成為第一個選票未過半的黨主席，對黨政資歷完整、民選經驗豐富的朱立倫來說，的確是一場慘勝，贏了沒什麼好歡喜，反倒是未來如何調整黨的體質和路線，找出選勝利方程式，才是當黨主席最大挑戰。

蔡詩萍提到，江啟臣當選時是歷屆唯一沒中共賀電的黨主席，以至於「朱立倫有沒有？」成焦點，朱立倫當選最大在野黨主席，媒體好奇的和藍營支持者追問的不是「首要之務，你要做什麼」，而是「中國共產黨會不會賀電」，中共賀電有那麼重要嗎？中共賀電會讓藍營起死回生嗎？中共在台灣的政治牌局裡，是加分還是減分？藍營有盤算過嗎？中共賀電，在美日聯手支持民進黨政府，支持台灣確保國安的前提下，會帶來美日怎樣的感受，國民黨想好對策沒？

蔡詩萍提及，中共賀電國民黨接球了，在香港議題、在中國的人權議題，號召華人以民主自由做為中華民國存在的價值，請問國民黨對仍一黨專制，壓制境內反對意見的中國共產黨，是「求什麼同」，是「尊什麼異」？中共賀電後，國民黨對大陸維權人士的被打壓，少數民族的被迫害，渴望民主之人士的仰望台灣如燈塔有號召的勇氣嗎？若習近平領導的共產黨，不是對外到處戰狼，不是對內壓制異己，破壞責任政治的體制，國民黨在乎賀電還有話術可說，「然而，情況卻明明不是這樣啊！」

蔡詩萍指出，張亞中傾中，留學美國的朱立倫、江啟臣則希望維持親美、和中，張亞中的主張，合國民黨黨員結構的深藍口味，卻激起黨內主流的疑慮，黨內主流的確對「九二共識」仍有眷戀，缺乏透過辯論，仔細檢視的「九二共識」不但空洞化，神主牌化，也失去適應此時此刻之「當下時空」的具體內容。

蔡詩萍提到，在空洞內容下，習近平的賀電非但無助釐清「九二共識」的意義，反而讓台灣民主質疑，國民黨就這麼在乎習近平的反應？在乎中國共產黨的認可與授證嗎？「這才是，我對朱立倫當選黨主席之後，在最短的時間內，沒有確立自己的中心價值，卻被中共賀電牽著鼻子走的擔憂！」

蔡詩萍認為，國民黨要贏，不是靠蠻幹（戰鬥藍）；國民黨要贏，非得要走出中共加持的陰影（與北京唱和）；國民黨要贏，最終是台灣人民的認可，（我們是台灣人！我們的國家是中華民國）；國民黨要贏，是有沒有堅持台灣政治體制的價值，民主自由與人權，這些剛好都是中共體制的欠缺；國民黨要贏，是把中華民國好好連結於台灣這塊島嶼上，讓中華民國得以繼續，讓台灣人民得以驕傲這個國家的存在，而非忘記中共一直要統一台灣，一直不承認中華民國。

蔡詩萍強調，蒼生永遠是政治最核心的議題，台灣的蒼生，就是台灣這塊土地上的人民，不爭取她/他們的最大認同，反而在乎北京怎麼想，中共怎麼看，最終的樣板，最終的悲哀，無疑就是香港的前例，「國民黨怎麼辦？選完黨主席，這問題，其實才剛剛開始！贏不了大選，北京不會瞧得起你；但處處看北京眼色，你又絕對贏不了大選！這正是國民黨的困境，沒有亞歷山大大帝斬斷『Gordian Knot 」』死結的豪氣，國民黨很難！」

▼朱立倫覆電習近平。（圖／國民黨提供）

