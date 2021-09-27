路邊垃圾桶突然起火　警撲滅發現「3具碎屍」：裡面還有兒童！

▲警在垃圾桶中找到屍塊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州沃思堡市(Fort Worth)一垃圾桶突然起火燃燒，警前往現場滅火竟然在裡面發現3具被分屍的遺體，其中一具甚至還是兒童，目前正在確認屍體身分與追查冷血凶嫌。

警方22日上午6時17分接到報案，位於沃思堡市西側一垃圾桶突然冒出火光，前往滅火後發現3人屍塊。警方表示，3人遺體被燒毀並嚴重分屍，目前還有部分屍塊下落不明。

警方目前確認3名死者中，其中1人為42歲男子盧埃拉斯(David Lueras)，孩童的身分暫不確定，第3人可能是一名青少女或成年女性。當地媒體指出，盧埃拉斯過往曾有入室竊盜、吸毒、詐欺等前科，家屬也完全無法得知另外2名受害者身分，詳細案情警方尚未對外公布。