房間飄怪味...失蹤女被膠帶封死壁櫥中　新房客驚嚇伴腐爛屍2個月

▲警方陪同丈夫整理方女物品時，意外找到屍體。（圖／翻攝自YouTube／CCTV社會與法）

記者李振慧／綜合報導

江蘇蘇州一名王姓房東將房子租給一名方姓女子，然而後來人卻突然消失，找不到人的他以為對方工作不穩定故意賴房租，1個月後便將房子轉租給別人，沒想到報警發現，方女其實一直都沒離開，3個月以來都被藏屍在屋內壁櫥中。

《央視網》報導，王姓房東2017年將位於蘇州市姑蘇區的房子租給在舞廳上班的方女，5月要收房租時發現人突然失蹤，便報警請警方協助破門，由於屋內沒發現異樣，1個月後便將房子轉租給郭姓女子。

方女的丈夫因為一直找不到人，8月時前往租屋處查看，才發現老婆失蹤立刻報警，在整理妻子私人物品時，意外在壁櫥中找到屍體，而郭女竟然不知道自己伴屍長達2個月。

郭女表示，由於搬進去時房東交代不可以打開壁櫥，因為裡面都是前房客遺留的東西，所以她乖乖照做，雖然入住期間曾聞到奇怪的味道，但以為房間只是霉味比較重。房東表示，他進入房子時雖然也覺得房子有股怪味，但因為當時是梅雨季節便沒有多想。

警方根據方女的手機通聯記錄發現，她與46歲男子王冬交往十分密切，王冬落網後坦承，2017年5月16日上午意外發現方女已婚，覺得感情被欺騙起了爭執，持刀把人殺害後，用棉被等物品把屍體包裹，用膠帶緊緊綑綁裝進塑膠袋中，藏屍在壁櫥逃離現場。王冬最後依故意殺人罪成，被判處死刑，緩刑兩年，褫奪公權終身。