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不知道懷孕！20歲女洗澡突然生子暈倒　醒來發現「壓死嬰兒」崩潰

▲▼嬰兒,洗澡,泡澡,燙傷,熱水,兒童,虐童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子生子後暈倒，沒想到意外壓死嬰兒。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李振慧／綜合報導

英國發生一起不幸事件，一名20歲女子不知道自己懷孕，洗澡時意外產下孩子後，失血過多的她當場昏倒，不小心壓在剛出生的嬰兒身上，醒來時發現孩子已經窒息死亡，而遭到當局控罪，悲慘案情引發外界關注。

20歲女子布拉格登(Lisa Blagden)，2019年12月被人發現產下一名嬰兒後，竟然將遺體丟棄漢普郡樸茨茅斯市(Portsmouth)住家附近樹叢中，警方循線上門調查，同住家人完全不知道她曾經懷孕，後來根據嬰兒的DNA檢驗結果將她逮捕。

調查發現布拉格登與一名50歲男友交往，然而對方被告知此案件時，表示他對死去的嬰兒完全不知情也沒有興趣，布拉格登則坦承，她原本沒發現自己懷孕，洗澡生產後她失血過多昏倒，醒來後震驚發現孩子已經沒有呼吸，嚇壞的她不知道該怎麼辦，才會自行把臍帶剪斷後丟棄樹叢。

本案近來開庭，驗屍官表示，嬰兒因為遭到昏倒的母親不幸壓住後死於窒息，「事件完全是出乎意料且無意的，這是一個非常悲慘的結局，對於孩子的母親與家人也造成重大影響」，而布拉格登發現孩子倒在地上立刻伸手抱起，也顯示出她的母性。法官最後在聽證會上宣判釋放布拉格登，因為認為她已受到足夠的懲罰。

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