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快訊／買飲料成幸運兒！全家開出「1張千萬發票」　還有2人中百萬

記者蕭筠／台北報導

快來對獎！7、8月統一發票25日正式開獎了，其中，千萬特別獎獎號為「52604932」、200萬元特獎號碼則是「20102509」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出1張千萬發票，僅花不到50元就成千萬富翁，另外雲端發票專屬百萬元獎也有2人。

▲▼發票。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家最新一期中獎發票出爐。（示意圖／記者周姈姈攝）

▲▼全家最新中獎發票名單。（圖／業者提供）

▲中獎發名單一次看。（圖／業者提供，下同）

全家公布最新發票中獎名單，一共開出1組特別獎1000萬元，消費者於永和教室店購買2瓶飲料，花不到50元就幸運中獎；而頭獎20萬元則有4位幸運兒，分別在板橋國民店、田中雙田店、竹北宏福店、大里內新店，消費者購買Let’s Café、飲料等商品中獎。

▲▼全家最新中獎發票名單。（圖／業者提供）

▲雲端發票開出2張百萬發票。（圖／業者提供）

另，雲端發票專屬百萬元獎部分一共開出2組，分別於太平育仁店、大溪三本店購買Let’s café及列印服務，其中，列印服務僅花費6元即中獎、購買咖啡也花費不到百元，幸運到不行。

▲110年7、8月統一發票對獎號碼。（圖／記者林懿捷製作）

財政部表示，下半年（7至12月）各期統一發票開獎組數，除維持現行特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組、增開六獎1組、雲端發票專屬100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組及500元獎100萬組，並在下半年各期增開雲端發票專屬800元獎10萬組，每期雲端發票專屬獎計開出111萬6030組，獎額高達6.42億元。

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