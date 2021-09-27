3屁孩開車夜遊謊稱「被人開槍」　17歲少年中彈竟是豬隊友害的

記者白珈陽／台中報導

台中市17歲林姓少年與友人19歲劉男、19歲林男於27日凌晨2時許相約開車兜風，行經74快速道路太平段時，後座劉男拿出改造手槍把玩，不慎擊發誤擊開車的林姓少年，造成少年右側後胸壁中彈，3人驚慌不已，立刻下交流道將他送醫，幸無生命危險。

▲警方訊後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及傷害罪，將3人移送偵辦。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，17歲林姓少年今凌晨睡不著覺，找來19歲的劉、林外出遊玩，並向劉男借車兜風，劉男允諾，3人行經74號快速道路途中，坐在後座的劉拿出改造手槍把玩，卻不慎擊發，誤擊駕駛座的林姓少年，3人見狀便將車開下交流道，將少年送往國軍醫院治療，院方見有槍傷，趕緊通報警方。

警方表示，少年經醫生診斷告知傷者無大礙，縫合傷口後隨即帶回調查，但3人企圖影響偵辦方向，先是辯稱到附近山區夜遊遭不明人士開槍，欲掩蓋持槍事實，惟專案人員見事有蹊蹺，在調閱監視器及交叉詢問下，3人見無法圓謊，始坦承非法擁槍。專案人員帶同劉男取出槍枝，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及傷害罪移送偵辦，警方也將向上溯源，擴大偵辦。

▲▼林姓少年等3人半夜開車兜風，後座劉男玩槍不慎擊中少年。（圖／記者白珈陽翻攝）

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