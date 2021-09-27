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社會 社會焦點 保障人權

冷氣機大盜被聲押　壯男「夜襲」必戴迷彩帽：視同作戰

記者吳奕靖／高雄報導

偷竊當成野戰任務？高雄市一名黃姓男子每次偷竊的時候，都喜歡帶「戰術圓邊迷彩帽」，不過這也成為警方破案的關鍵，這一次他在旗山地區偷走8台冷氣機時，警方就是靠著這個線索，向檢方申請拘票，前往他位在三民區的租屋處將他逮捕，至於他為何喜歡戴「戰術圓邊迷彩帽」，他說「偷竊視同作戰」，當場讓員警超傻眼！

▲高雄一名黃姓男子專偷冷氣機，每次犯案一定戴戰術迷彩圓帽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名黃姓男子專偷冷氣機，每次犯案一定戴戰術迷彩圓帽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在24日晚上10點，旗山分局的員警跨轄來到高雄市三民區的一棟民宅當中，亮出了拘票，當場抓了黃姓男子，原來這名黃姓男子涉嫌在旗山地區偷竊4次，總共8台冷氣機，他平常是靠打零工維生，不過都選在深夜的時候，刻意戴上迷彩帽悄悄來到冷氣機行外面，偷走待修的冷氣，身型壯碩的他，輕鬆搬走冷氣機後，拿去給中古商以3000元左右代價賣了。

▲高雄一名黃姓男子專偷冷氣機，每次犯案一定戴戰術迷彩圓帽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名黃姓男子專偷冷氣機，每次犯案一定戴戰術迷彩圓帽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名黃姓男子專偷冷氣機，每次犯案一定戴戰術迷彩圓帽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名黃姓男子專偷冷氣機，每次犯案一定戴戰術迷彩圓帽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經常性偷竊，讓旗山區的冷氣行業者稱他「冷氣機大盜」，不過他並不只在旗山偷冷氣機，其實他在10日的時候，也因為涉及7月19日在鳳山偷竊冷氣機，被法官判刑拘役55天，得易科罰金。不過這一次在旗山犯4起偷竊，檢察官認為有再犯之虞，所以將他聲請羈押。


 

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